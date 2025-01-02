Ошибка очень заметна, однако указать на нее нужно всего за четыре секунды.

Оптические иллюзии и загадки по поиску ошибок хорошо демонстрируют, как быстро вы можете концентрироваться на задании и проявлять наблюдательность.

Последняя головоломка от УНИАН понравится как детям, так и взрослым, поскольку задача очень простая - надо найти логическую ошибку на картинке.

Вы сразу увидите поле возле живописного поселка и трех мужчин, которые работают под открытым небом. Вам нужно определить, что же на этом изображении не так.

Видео дня

Для удобства установите таймер на четыре секунды.

Готовы проверить ответ? Публикуем его ниже.

Ответ на загадку

Уверены, что вы довольно быстро справились с этим заданием. Все очень просто: один из мужчин работает в поле с обычным веником.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся оптические иллюзии, то советуем испытать свою внимательность с помощью очень милой головоломки с лягушками. Попробуйте очень быстро найти среди них только одну особенную.

А для тех, кто любит искать логические ошибки, мы подготовили зимнюю загадку с детьми, которые играют в лесу.

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