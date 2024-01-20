Немного самодисциплины, и вы сможете превратить свое утро из хаотичного в эффективное, и будете пожинать плоды в течение всего дня

Успех для каждого означает что-то свое. Для одних - это финансовая выгода, для других - личное удовлетворение. Но независимо от того, как вы его определяете, определенные привычки саботируют ваши шансы на достижение целей. HackSpirit назвал девять поведенческих моделей неуспешных людей, которых нужно избегать.

1) Прокрастинация

Люди, добившиеся успеха, понимают, что очень важно действовать без колебаний. Они понимают, что в долгосрочной перспективе лучше выполнить задачу сразу, чем откладывать ее на потом.

Основная причина прокрастинации - чувство перегрузки. Разделение каждого проекта на маленькие шаги - эффективная тактика для преодоления этого препятствия.

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2) Отсутствие плана

Неуспешные люди, как правило, начинают свой день без четкого плана. Обычно они решают задачи по мере их поступления, хотя упреждающий подход принесет лучшие результаты. В то же время успешные люди знают ценность планирования заранее. Они знают, как расставить приоритеты в списке дел и распределить свое время в соответствии с этим.

3) Негатив

Каждый новый день имеет свой собственный набор проблем, с которыми приходится сталкиваться. Менее успешные люди полностью сосредотачиваются на этих препятствиях с момента пробуждения, настраивая себя на неудачу еще до того, как выпьют кофе. Если вы настроены негативно, это может задать тон всему вашему дню, затрудняя выполнение задач.

4) Изоляция вместо вовлечения

У всех нас бывают дни, когда мы просыпаемся и испытываем искушение отменить планы. В большинстве случаев ожидание хуже, чем реальность. Мы создаем в уме гораздо худшие ситуации, чем они есть на самом деле, и это может парализовать нас.

Но когда вы поддаетесь этим эмоциям, вы не являетесь полноценным участником собственной жизни.

5) Пересыпание

Сколько раз вы просыпали, когда вам нужно было куда-то спешить, и потом в спешке и панике собирались?

Когда вы просыпаетесь слишком поздно, вы начинаете свой день в режиме "спешить-спешить-спешить", что часто приводит к тревоге. Когда вы начинаете свое утро нервно, велика вероятность, что вы будете так себя чувствовать к концу дня. Это приводит к снижению производительности и потере контроля.

6) Пропуск завтрака

В краткосрочной перспективе может показаться, что быстрая чашка кофе по утрам экономит время, но на самом деле это предвестник дня, в котором доминирует усталость и низкая производительность.

Так что если у вас появилась привычка пропускать завтрак, чтобы нажать кнопку будильника еще несколько раз, вы настраиваете себя на провал.

7) Недостаточная гидратация

Обезвоживание может привести к проблемам с концентрацией внимания и общему недомоганию, что не является рецептом продуктивного дня. Именно поэтому многие успешные люди начинают свой день со стакана воды. Вода выводит токсины и запускает метаболизм.

Адекватная гидратация имеет решающее значение для поддержания физического и психического здоровья, поэтому выпейте немного воды перед тем, как выпить утренний кофе.

8) Сразу зайти в интернет

Неуспешные люди имеют короткий промежуток внимания и поэтому легко отвлекаются. Постарайтесь сделать кровать зоной, свободной от телефонов. По возможности старайтесь держать его вне досягаемости.

9) Избегание физических упражнений

Неуспешные люди склонны игнорировать важность физической активности во время утренней рутины. Вместо того, чтобы заниматься легкими упражнениями, чтобы начать свой день, они сразу же переходят к рабочему режиму.

Физические упражнения полезны как для ума, так и для тела. Они вызывают приток эндорфинов, которые снимают стресс, борются с тревогой и облегчают депрессию. Они также улучшают вашу самооценку и, возможно, работу мозга и память.

Немного самодисциплины, и вы сможете превратить свое утро из хаотичного в эффективное, и будете пожинать плоды в течение всего дня.

Ранее мы рассказывали о 8 ритуалах, которые по-настоящему успешные и счастливые люди делают перед сном.

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