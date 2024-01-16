Эти ритуалы помогут расслабиться и хорошо подготовиться к следующему дню.

Есть много людей, которые имеют свои собственные привычки перед тем, как лечь спать. Некоторые из них очень распространены, например, чистка зубов. Но привычки - это одно, а ритуалы - совсем другое. Ритуалы - это действия, которые выполняются с намерением и осознанностью, которые используются для достижения результата.

Hack Spirit пишет о 8 ритуалах перед сном людей, которые являются по-настоящему успешными и счастливыми.

1) Подготовка к завтрашнему дню

Успешные люди обычно на шаг впереди. Их секрет - они начинают завтра уже сегодня. Это люди, которые пишут свои списки дел накануне вечером, а не утром, составляют свой гардероб на следующий день или готовят еду заранее.

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2) Размышления о сегодняшних успехах

Этот ритуал состоит в том, чтобы записывать три своих самых больших успеха за день каждую ночь. Это могут быть такие важные вещи, как заключение крупной сделки или помолвка, или какая-то мелочь вроде: "вовремя вытащил красный свитер из белого белья".

Сосредоточившись на своих успехах, вы сможете сосредоточиться на позитиве в своей жизни и почувствовать благодарность за то хорошее, что у вас есть.

3) Заканчивать работу перед сном

За несколько часов до того, как они сами готовы лечь спать, большинство счастливых и успешных людей проводят четкую временную шкалу, которую их работа просто не должна пересекать.

4) Чтение

Но только если вы читаете книгу. Чтение онлайн отличается тем, что вы переходите по ссылкам, листаете приложения и заставляете свой мозг прыгать, как обезьяна, вместо нужного расслабления.

А вот книга - это замечательный аналог деятельности, который держит вас сосредоточенными и фактически успокаивает ваш разум.

5) Обучение / практика навыков

Интересным ритуалом, который вы можете создать для себя, может быть изучение чего-то нового или практика нового навыка перед сном, такого как изучение французского или вязание.

Исследования показали, что тренировка перед сном может способствовать лучшему запоминанию. Кроме того, выбор расслабляющей деятельности в качестве ритуала перед сном может помочь вам сосредоточиться на чем-то одном и отвлечься от всех других отвлекающих факторов.

6) Избегайте экранов

Но лучше всего, если вы не учитесь с помощью цифровых устройств.

Синие волны, которые излучают ваши экраны, выглядят как синий свет днем, и это стимулирует ваш мозг сохранять бдительность и мешает заснуть.

7) Купание

Роскошная ванна может быть лучшим ритуалом расслабления перед сном. Погружение в воду может стать отличным способом снять стресс, как психический, так и физический.

8) Расслабление тела

Многие из нас несут стресс дня в своих мышцах.

Это физическое напряжение может затруднить засыпание, потому что вы просто не можете расслабиться, поэтому это отличная идея - создать ритуал, который поможет освободить ваше тело от накопленного стресса. Можно выйти на прогулку по соседству или даже провести легкую тренировку. Также можно делать растяжку или заниматься йогой.

Ранее мы писали о 8 вещах, которые успешные люди никогда не делают на выходных.

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