Всего за час можно приготовить сочный десерт.

Влажный ягодный пирог готовили первые американские поселенцы. Он имеет невероятный вкус - сочетание масляного рассыпчатого теста и сочных ягод или фруктов.

Как пишет tastingtable, для десерта можно использовать как замороженные, так и свежие плоды. Также можно комбинировать несколько видов.

Для его приготовления вам понадобится:

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мука - 2 стакана;

разрыхлитель - 1,5 ч.л.;

соль - о,5 ч.л;

несоленое сливочное масло - 4 ст.л.;

сахар - ¾ стакана;

яйца - 1 шт;

молоко - ¾ стакана;

цедра лимона - 1 ст.л.;

ягоды - 3 стакана.

Также дополнительно надо взять для начинки:

мука - 1 стакан;

коричневый сахар - 1 стакан;

корица - 1 ч.л;

соль - ¼ ч.л;

несоленое сливочное масло - 8 ст.л.

Разогрейте духовку до 190 градусов, смажьте 25-см разъемную форму для выпечки. Теперь можно перейти к приготовлению.

В большой миске смешайте вместе муку, разрыхлитель и соль. Взбейте вместе растопленное сливочное масло и сахар. Добавьте яйцо, молоко и взбейте до однородности.

Добавьте влажные ингредиенты в миску с сухими ингредиентами и перемешайте, пока не соединятся. Добавьте цедру лимона и примерно две трети ягод в миску и осторожно вмешайте их в тесто.

Равномерно распределите тесто на дно подготовленной формы. Сверху тесто посыпать оставшимися ягодами и отложите. Добавьте муку, коричневый сахар, корицу, соль и масло в чашу кухонного комбайна и взбивайте, пока смесь не станет похожей на крупный песок. Далее выложите эту начинку на тесто, осторожно прижимая.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 50-55 минут до золотистого цвета.

Что еще можно приготовить сладкого

Недавно кулинар Мэри Берри поделиласьрецептом яблочно-грушевого пирога.

Также УНИАН рассказывал, как за 30 минут приготовить лимонный пирог от Джейми Оливера.

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