Влажный ягодный пирог готовили первые американские поселенцы. Он имеет невероятный вкус - сочетание масляного рассыпчатого теста и сочных ягод или фруктов.
Как пишет tastingtable, для десерта можно использовать как замороженные, так и свежие плоды. Также можно комбинировать несколько видов.
Для его приготовления вам понадобится:
- мука - 2 стакана;
- разрыхлитель - 1,5 ч.л.;
- соль - о,5 ч.л;
- несоленое сливочное масло - 4 ст.л.;
- сахар - ¾ стакана;
- яйца - 1 шт;
- молоко - ¾ стакана;
- цедра лимона - 1 ст.л.;
- ягоды - 3 стакана.
Также дополнительно надо взять для начинки:
- мука - 1 стакан;
- коричневый сахар - 1 стакан;
- корица - 1 ч.л;
- соль - ¼ ч.л;
- несоленое сливочное масло - 8 ст.л.
Разогрейте духовку до 190 градусов, смажьте 25-см разъемную форму для выпечки. Теперь можно перейти к приготовлению.
В большой миске смешайте вместе муку, разрыхлитель и соль. Взбейте вместе растопленное сливочное масло и сахар. Добавьте яйцо, молоко и взбейте до однородности.
Добавьте влажные ингредиенты в миску с сухими ингредиентами и перемешайте, пока не соединятся. Добавьте цедру лимона и примерно две трети ягод в миску и осторожно вмешайте их в тесто.
Равномерно распределите тесто на дно подготовленной формы. Сверху тесто посыпать оставшимися ягодами и отложите. Добавьте муку, коричневый сахар, корицу, соль и масло в чашу кухонного комбайна и взбивайте, пока смесь не станет похожей на крупный песок. Далее выложите эту начинку на тесто, осторожно прижимая.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 50-55 минут до золотистого цвета.
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