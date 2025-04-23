В частности, счастливые люди знают, что просить о помощи – это не признак слабости.

Верьте или нет, но не все боятся ходить на работу. Большинство работников получают удовольствие от того, чем они зарабатывают на жизнь.

Но даже когда человек любит свою работу, есть определенное поведение, которого он будет избегать, поскольку это может подорвать их благосостояние, отношения с коллегами и общий баланс между работой и личной жизнью. О 10 таких вещах пишет ресурс Your Tango.

1. Они имеют четкие границы между работой и личной жизнью

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Даже если человек любит свою работу, он будет проводить границу между тем, чем он зарабатывает на жизнь, и личной жизнью. Такие люди уважают свое время и без колебаний выходят из офиса именно тогда, когда должны это делать.

Такой подход снижает риск выгорания, которое возникает вследствие переутомления. Согласно опросу психического здоровья работников, проведенному Обществом управления человеческими ресурсами в 2024 году, 45% работников сообщили, что испытывают "эмоциональное истощение" от работы. В то же время 51% респондентов утверждали, что чувствуют себя "истощенными" в конце рабочего дня.

2. Они не боятся просить о помощи

Независимо от того, насколько хорошо кто-то разбирается в своей работе, счастливый человек никогда не будет не бояться просить о помощи. Они часто осознают ценность сотрудничества и понимают, что помощь и советы от коллег повышают не только их производительность, но и способствуют созданию здоровой рабочей среды.

Просить о помощи – это не признак слабости. Работа в полную силу требует командных усилий, и люди, которые довольны своей работой, хорошо об этом знают.

3. Они не сравнивают себя с другими работниками

Самые счастливые люди знают, что сравнение себя с другими часто приводит к отчаянию. Ощущение уверенности в собственной работе, особенно если вы выкладываетесь на полную, является важной составляющей счастливой жизни. Поэтому такие люди сосредоточены на собственном росте и прогрессе.

Преподавательница Магда Муравская говорит, что сравнение себя с другими может привести к снижению самооценки. Но это также может быть мотивацией к лучшей работе.

Реальность такова, что когда вы все работаете в одной компании, вы все играете в одной команде. И не стоит об этом забывать.

4. Они не пренебрегают своим благополучием

Счастливые люди никогда не позволяют своей работе негативно влиять на их благополучие. Они не откладывают свое физическое и психическое здоровье на второй план.

Правда в том, что если работник имеет определенные проблемы с психическим и физическим состоянием, он не сможет выполнять свою работу на все 100%. Но это влияет не только на производительность.

"Если ваше тело нездорово, это повлияет на вашу самооценку, уверенность в себе и на то, как вы выглядите в глазах окружающих. Как это может не повлиять на вашу профессиональную жизнь? Если вы не чувствуете себя уверенно или вам не нравится, как вы выглядите, это сразу заметно для всех, кто вас окружает. Как вы сможете добиться успеха в карьере?" – объясняет эксперт по вопросам здоровья Деби Силбер.

5. Они не участвуют в офисных сплетнях

Участие в офисных сплетнях, рабочие драмы – это то, чего счастливые люди избегают. Дело в том, что негативное отношение к коллегам способствует созданию токсичной атмосферы на работе. Вместо этого, счастливые люди сосредотачиваются на позитивном сотрудничестве. Когда возникают проблемы, они вежливо обсуждают их с членами команды, а не за чьими-то спинами.

6. Они не присваивают себе заслуги за работу других

Счастливые люди достаточно довольны собственной работой, чтобы избегать попыток присвоить себе заслуги своих коллег. Они очень ценят честность и понимают, что успехи других коллег – не повод для зависти.

Счастливые люди знают, что успех достигается благодаря совместной работе, а не перетягиванию внимания на себя.

7. Они не дают работе определять их личность

Даже если кто-то любит свою работу, когда человек счастлив, его способ заработка не является самым важным аспектом в жизни. Они понимают, что их ценность выходит за рамки профессии.

Хотя многие люди находят смысл и ценность в своей работе, для них все же важно отделить себя от своей профессии.

"Чрезмерная идентификация со своей профессией может способствовать трудоголизму, затрудняя психологическое отстранение или воздержание от мыслей о работе после окончания рабочего дня. Мы также склонны иметь статичный взгляд на себя и свою карьеру, который не совсем соответствует нашим реалиям", – объясняет исследовательница и консультант Кортни МакКлуни.

8. Они не берут на себя чрезмерные обязательства

Счастливые люди знают себе цену. Поэтому они не берут на себя чрезмерных обязательств на работе.

Такие сотрудники устанавливают реалистичные границы и умеют говорить "нет", когда это необходимо.

Harvard Business Review провело исследование, которое показало, что чрезмерные обязательства приводят к повышению уровня эмоционального стресса, что, несомненно, влияет на общий уровень счастья на работе и производительность.

9. Они не остаются в токсичной среде

Для счастливых людей важно, какова их рабочая среда. Если атмосфера на работе является токсичной, они не боятся об этом говорить или просто увольняются. Для таких людей на первом месте их эмоциональное благополучие, поэтому важно, чтобы работа соответствовала их ценностям.

"Реальность такова, что когда большинство людей увольняются с работы, они не увольняются из своих компаний. Они увольняются из токсичной рабочей культуры", – говорится в материале.

Токсичная атмосфера на работе препятствует росту, творчеству и преданности, которые очень важны для качественного выполнения работы.

10. Они не недооценивают важность развлечений

Даже во время выполнения важных задач счастливые люди на работе находят время для развлечений и беззаботных моментов. Смех и удовольствие улучшают креативность, моральный дух и продуктивность.

Опрос BrightHR показал, что 79% работников считают, что веселье на работе способствует повышению производительности. Кроме того, согласно исследованию Gallup, работники, которые сообщают, что им бывает весело на работе, с большей вероятностью будут вовлечены в работу, что приводит к повышению прибыльности их компаний на 21%.

Вашу репутацию на работе может разрушить одна ошибка

Не так давно мы рассказывали о том, как одна маленькая ошибка может разрушить вашу репутацию на работе. Она связана с тем, что мы говорим или не говорим коллегам.

Часто бывает так, что люди либо слишком делятся личной жизнью с коллегами, либо крайне закрыты, что тоже работает против доверительных отношений в коллективе.

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