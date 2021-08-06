51-летняя женщина решила проверить свой фарт после того, как ее рейс на самолет отменили.

В США женщина от скуки купила лотерейные билеты и выиграла миллион долларов. Американка Анджела Каравелла из Канзас-Сити, штат Миссури, просто хотела "скоротать время", потому что ее рейс на самолет отменили.

Об этом сообщило издание The Associated Press.

"У меня было ощущение, что после того, как мой рейс неожиданно отменили, должно произойти что-то странное", - рассказала 51-летняя женщина, которой повезло выиграть миллион.

Американка пошла в супермаркет после того, как узнала об отмене своего рейса. Она решила "скоротать время", поэтому купила несколько скретч-билетов. Один из билетов был выигрышным - так женщина заработала себе миллион долларов от скуки.

Известно, что женщина получила не миллион, а 790 тысяч долларов. Американка решила получить свой выигрыш в виде единоразовой выплаты, с которой также нужно было платить налоги.

Читайте также"Выплюни бандеровскую бяку": в России украли популярный украинский мем про бабушку и котаМагазин, в котором американка купила свой счастливый билет, также получил вознаграждение от лотереи The Fastest Road. Торговой точке предоставили бонусную комиссию в размере две тысячи долларов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Virgin Galactic бесплатно отдает билеты в космос. После полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона на орбиту его компания объявила очень необычную акцию.

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Автор: Полина Кузенко