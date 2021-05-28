Жительница американского штата Огайо Эббигейл Бугенске, проживающая близ города Цинцинатти, выиграла миллион долларов в лотерею Vax-a-Million, денежный приз которой разыгрывается среди людей, принявших участие в вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает BBC.
Лотерея была организована по инициативе губернатора штата с целью популяризировать вакцинацию от COVID-19.
Для участия в ней следовало зарегистрироваться онлайн. В целом это сделали более 2,7 миллиона американцев, а на участие в розыгрыше стипендии зарегистрировались более 100 тысяч человек.
По убеждению губернатора, лотерея существенно подтолкнула людей к вакцинации.
В рамках программы еще четыре победителя получат приз размером один миллион долларов и стипендии для колледжей. Их имена будут объявляться каждую среду в течение следующих четырех недель.
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