Диетологи назвали продукты, которые содержат тоже много белка.

Многие начинают свое утро с яиц, приготовленных тем или иным способом, благодаря их насыщенному вкусу и высокой питательности. И хотя яйца, безусловно, являются полноценным источником белка и ряда микроэлементов, некоторые специалисты в области здравоохранения предостерегают от частого употребления этого продукта, поскольку они содержат насыщенные жиры и диетического холестерина.

Издание Real Simple выяснило у диетолога Кристины Маниан влияние жира, содержащегося в яйцах, на здоровье, а также расскажем альтернативных источниках белка.

Когда речь заходит о содержании белка, трудно отрицать, что яйца являются полноценным источником этого макроэлемента. Согласно базе данных Министерства сельского хозяйства, яйцо сваренное вкрутую содержит:

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калории - 78 калорий;

белок - 6 грамм;

углеводов – 0,5;

жир - 5 г;

насыщенные жиры - 1,6 г;

ненасыщенные жиры - 2,7 г;

холестерин - 186 миллиграммов, 62% от суточной нормы;

рибофлавин (витамин B2) - 0,26 мг, 22% от нормы;

пантотеновая кислота (витамин B5) -1,5 мг, 14% от нормы;

витамин B12 - 0,18 микрограмма (мкг), 24% от нормы;

фолат - 22 мкг, 5%;

витамин D - 1,1 мкг, 6%;

витамин A - 149 мкг, 17%;

железо - 0,6 мг, 8%;

цинк - 0,5 мг, 5%;

фосфор - 86 мг, 12%;

селен - 15 мкг, 27%;

холин - 147 мг, 30%.

"Яйца являются отличным источником каротиноидов лютеина и зеаксантина, которые помогают защитить наши глаза от возрастной потери зрения, а некоторые яйца также обогащены омега-3 жирными кислотами", - добавила она. "Эти питательные вещества поддерживают рост, восстановление и поддержание тканей (особенно мышечных), а также обмен веществ, иммунитет, здоровье сердца, костей и нервной системы".

Что касается содержания насыщенных жиров, то большое яйцо содержит 1,6 грамма насыщенных жиров, что гораздо меньше на порцию, чем в таких продуктах, как колбаса (7 граммов) и бекон (1 грамм на ломтик), но насыщенные жиры влияют на уровень холестерина. Американская ассоциация сердца рекомендует, чтобы насыщенные жиры составляли не более 6% от общего количества калорий.

"Многие исследования, проводившиеся на протяжении многих лет, показали, что холестерин, который мы потребляем с пищей, не так сильно влияет на уровень холестерина в крови, как мы изначально думали", - говорит диетолог Аннет Снайдер. "Эти выводы подтверждаются такими исследованиями, как этот обзор 2015 года, в то время как другие, как это исследование 2019 года, связывают потребление холестерина и яиц с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний".

Еще 5 источников белка:

тофу;

киноа;

бобовые;

орехи и семена;

греческий йогурт с низким содержанием жира.

Ранее УНИАН писал, какая польза от яиц.

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