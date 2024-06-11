Человеку, который длительное время сидит, стоит делать перерыв и двигаться, посоветовал профессор.

Многие интересуются, как правильно жить в этом мире, - сколько надо спать, сидеть и ходить в день, чтобы уберечь здоровье сердца.

Исследователи из Института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что человек в течение суток должен спать чуть больше 8 часов, а сидеть и ходить - примерно 6 и 2 часа соответственно, сообщает The Telegraph, ссылаясь на сведения руководитель отдела физической активности и автора исследования, профессора Дэвида Данстана.

Исследователи изучили данные о физической активности примерно 2 400 человек в возрасте от 40 до 75 лет в Нидерландах, собранные после того, как они в течение недели носили трекеры активности и проходили обследование.

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Потом команда Института ввела эти данные в алгоритм, который вычислил "оптимальное" время, которое люди должны посвятить различным видам деятельности для наименьшего риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Сколько можно сидеть в день - что определили ученые

Исследователи утверждают, что сидеть следует в сутки 6 часов 10 мин. "Фундаментальный принцип заключается в том, что любое время, проведенное сидя, вытесняет время, потраченное на физическую активность, и что больше движения означает лучшее здоровье", - подчеркнул Данстан. Ученый отметил, что сидение стоит прерывать двигательной активностью.

Сколько спать норма - рекомендация ученых

Ученые порекомендовали отводить на сон 8 часов 20 мин. "Сон - это важный "восстановительный" процесс для организма, и плохой сон может иметь многочисленные последствия для здоровья сердца, в частности, косвенно влиять на выбор того, что и когда мы едим, а также на нашу физическую активность", - сказал профессор.

Исследователи установили, что во время сна сердцебиение и дыхание замедляются, артериальное давление падает примерно на пятую часть, и это уменьшает нагрузку на сердце по сравнению с периодами активности.

Сколько надо ходить в день - что рекомендуют исследователи

Рекомендуемое время, в частности, для ходьбы/бега в день составляет 2 часа 10 мин. Благодаря поддержанию физической активности снижается риск возникновения многих проблем с сердцем, в том числе инфарктов и инсультов. Кроме того, по сведениям исследователей, меньше вероятность того, что будет рак или диабет 2 типа.

"При регулярной физической активности умеренной и высокой интенсивности укрепляется наша сердечная мышца. Это улучшает то, насколько хорошо сердце может перекачивать кровь по телу", - подчеркнул Данстан.

Интересные новости - какая норма шагов в день

Ранее ученые выяснили, что минимум 5 000 шагов в сутки могут быть полезными для физической формы человека, а 8 000 - способны снизить риск возникновения хронических заболеваний.

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