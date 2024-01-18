Ричард Морган не занимался регулярными физическими упражнениями, пока ему не исполнилось 70 лет.

93-летний ирландец Ричард Морган является четырехкратным чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях. Он стал участником исследования по изучению здорового старения, ведь его сердце, мышцы и легкие как у человека вдвое младше, пишет The Washington Post.

Как пишет издание, результаты Моргана показывают, что во многих отношениях он является образцом здорового старения. В остальном же он обычный пенсионер: бывший пекарь и производитель аккумуляторов со скрипящими коленями, который не занимался регулярными физическими упражнениями, пока ему не исполнилось 70 лет, и который до сих пор тренируется в основном в сарае на заднем дворе.

"Несмотря на то, что его занятия фитнесом начались в более позднем возрасте, на данный момент он проехал на гребле почти 10 раз вокруг земного шара и выиграл четыре чемпионата мира", - говорится в публикации.

Секреты долголетия 93-летнего чемпиона по гребле

Исследователи из Университета Лимерика в Ирландии пришли к выводу, что Ричард Морган развил свою физическую форму с помощью простой и относительно сокращенной программы упражнений:

каждую неделю он гребет около 30 километров, до 40 минут в день;

около 70% тренировки занимают легкие упражнения, 20% - в тяжелом ритме, и еще 10% - с тотальной, едва устойчивой интенсивностью;

два или три раза в неделю он посвящает время силовым упражнениям: примерно по три подхода выпадов и сгибаний рук;

он ест много белка, его ежедневное потребление регулярно превышает обычную рекомендацию диетологов (около 60 г белка).

Напомним, ранее исследователь регенеративной медицины назвал продукт, который ест ежедневно для долголетия.

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