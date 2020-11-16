Бельгийцы - лучшие голубятники мира, а в Китае птичьи гонки - прибыльный бизнес.

Двухлетнюю птичку из Бельгии продали за баснословные 1,6 миллиона евро. Таким образом она стала самым дорогим в мире голубем.

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Как говорится в сюжете ТСН, самку по имени Нью Ким приобрел неназванный китаец. Первоначальная стоимость была всего 200 евро. Однако цена взорвалась из-за высокой конкуренции среди покупателей.

Как известно, бельгийцы - это лучшие голубятники мира, а в Китае птичьи бега являются прибыльным бизнесом.

Голубей долго держат в одной клетке, потом отвозят на значительное расстояние, делают ставки и ждут, какая из птиц первой вернется обратно.

Предыдущим самым дорогим голубем был бельгийский Армандо, которого в прошлом году продали за 1,25 млн евро. Его тоже купил китаец.

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Автор: Марина Григоренко