Двухлетнюю птичку из Бельгии продали за баснословные 1,6 миллиона евро. Таким образом она стала самым дорогим в мире голубем.
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Как говорится в сюжете ТСН, самку по имени Нью Ким приобрел неназванный китаец. Первоначальная стоимость была всего 200 евро. Однако цена взорвалась из-за высокой конкуренции среди покупателей.
Как известно, бельгийцы - это лучшие голубятники мира, а в Китае птичьи бега являются прибыльным бизнесом.
Голубей долго держат в одной клетке, потом отвозят на значительное расстояние, делают ставки и ждут, какая из птиц первой вернется обратно.
Предыдущим самым дорогим голубем был бельгийский Армандо, которого в прошлом году продали за 1,25 млн евро. Его тоже купил китаец.
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