В частности золотой изюм может содержать сульфиты.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предупредило потребителей о потенциально опасных для жизни последствиях после употребления ингредиента, который содержится в упакованном изюме, пишет Newsweek.

В управлении отметили, что людям с "аллергией или повышенной чувствительностью к сульфитам" стоит избегать упаковок золотого изюма из-за того, что пищевая добавка может содержаться в них без надлежащей маркировки.

"Потребителям, которые приобрели "Золотой изюм" торговой марки Terrafina, рекомендуется не употреблять эту продукцию и вернуть ее к месту приобретения для получения полного возмещения", - говорится в сообщении. Видео дня

В издании рассказали, что такая продукция продавалась в магазинах Нью-Йорка в прозрачных пластиковых баночках квадратной формы с оранжевой этикеткой на лицевой стороне.

В Newsweek уточнили, что на момент публикации материала о заболеваниях, связанных с этим изюмом, не сообщалось.

"В то время как темный изюм часто не содержит сульфитов, золотистый изюм и другие светлые сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы и сульфитами, чтобы предотвратить потемнение во время процесса сушки. Сульфиты также естественным образом содержатся в вине и таких продуктах, как помидоры, лук, яйца, чеснок и кленовый сироп. Присутствие сульфитов не должно вызывать серьезных проблем со здоровьем у большинства потребителей. Однако те, кто имеет аллергию на сульфиты, могут пострадать от анафилаксии, которая может привести к летальному исходу", - объясняют в издании.

Известно, что анафилаксия требует срочной медицинской помощи из-за симптомов, которые включают отек горла, тяжелое дыхание, внезапное падение кровяного давления и потерю сознания. Другие симптомы серьезных аллергических реакций включают сыпь, крапивницу, зуд, рвоту, диарею и спазмы в животе.

Кроме того, сульфиты могут вызывать приступы астмы, если потреблять их в больших количествах, свидетельствуют данные Американского фонда астмы и аллергии. Исследования также показывают, что до 10% людей с астмой чувствительны к сульфитам.

В то же время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США определило следующие девять пищевых ингредиентов, как "основные пищевые аллергены", в частности речь идет о молоке, яйцах, рыбе, моллюсках, орехах, арахисе, пшенице, кунжуте и сое.

Какие продукты полезны для здоровья

Ранее эксперты назвали популярный летний овощ, который содержит больше калия, чем банан. По их словам, речь идет о кабачке. Отмечается, что чашка вареных кабачков содержит 475 миллиграммов калия, что примерно на 50 миллиграммов больше, чем в среднем банане.

Также было названо 8 продуктов, которые чаще всего едят долгожители. В частности речь идет о таких продуктах, как бобовые, оливковое масло, орехи и семена, чай, морепродукты и другие.

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