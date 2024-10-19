Визуальные загадки для детей и взрослых с числами можно использовать как простые и быстрые тесты на коэффициент интеллекта - тот, кто справится вовремя, наделен высоким уровнем IQ.
Новая загадка-тест вот такая - следует среди кучи чисел 8982 разыскать число, которое по определенному признаку можно назвать странным. Справиться с задачей надо всего за 9 секунд.
Журналисты отметили, что для победы нужно быть не только очень внимательными и собранными, но и "включить" логическое мышление:
Заметив что-то странное на картинке, надо очень быстро понять, что же именно не так.
Это задание довольно коварное, поэтому во время поисков стоит максимально внимательно "сканировать" строки с числами.
Правильный ответ на загадку-тест вот такой: следовало найти число 8382. Сделать это довольно непросто, поскольку тройку легко спутать с девяткой.
Опубликован хитрый тест для проверки IQ
Среди кучи шляп следует разыскать ту, которая не такая, как остальные. Выполнить задание необходимо за 10 секунд. В том случае, если первая попытка будет провальной, поиски можно упростить - воспользоваться подсказкой.