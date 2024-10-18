Если первая попытка будет провальной, можно воспользоваться подсказкой.

Есть свежая загадка про предметы, которую можно назвать визуальным тестом для проверки уровня IQ (коэффициента интеллекта) - следует среди большого количества шляп разыскать ту, которая от остальных отличается.

Один из элементов гардероба странный, и его надо разыскать за 10 секунд. Люди, которые имеют высокий уровень IQ, должны без особых проблем справиться с этой загадкой. Чтобы победить, следует сначала полностью охватить взглядом изображение, а потом рассмотреть его мельчайшие детали.

Журналисты отметили, что очень важно не отвлекаться на действия, которые могут только отобрать время, а не принести пользу. Вам надо будет сначала самим осознать, о чем именно может идти речь.

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Если с первой попытки вы не смогли найти странную шляпу, тогда ловите подсказку:

Не считайте лепестки и листья.

Вот какой правильный ответ - странной назвали шляпу, на которой маленький листок возле ленты зеленый, а не желтый, как у остальных.

Такая каверзная оптическая иллюзия размещена ранее

Среди кучи чисел 86 слез найти число, которое может показаться странным. Это задание с подвохом, поэтому необходимо быть максимально внимательными к деталям и будто "сканировать" изображение.

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