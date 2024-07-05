Нехороший человек может действовать непоследовательно, отметили эксперты.

Если вы интересуетесь тем, как правильно жить в этом мире, то, возможно, не раз задумывались над тем, каким образом распознать нехороших людей.

Есть 8 способов поведения, которые могут свидетельствовать о том, что какой-то человек не такой хороший, каким хочет казаться, сообщает HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Издание отметило, что один из таких маркеров - человек постоянно транслирует негатив, например, выражает критику или жалуется.

Кроме того, нехорошие люди могут не обращать внимание на то, что чувствуете вы.

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Еще плохие люди могут поступать так:

всегда выставляют себя жертвами;

не признают, что могут ошибаться;

им не хватает эмпатии;

действия этих людей непоследовательны;

такие лица способны распространять много сплетен.

Эксперты также отмечают, что нехорошие люди могут пытаться манипулировать теми, кто рядом.

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