Если вы интересуетесь тем, как правильно жить в этом мире, то, возможно, не раз задумывались над тем, каким образом распознать нехороших людей.
Есть 8 способов поведения, которые могут свидетельствовать о том, что какой-то человек не такой хороший, каким хочет казаться, сообщает HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Издание отметило, что один из таких маркеров - человек постоянно транслирует негатив, например, выражает критику или жалуется.
Кроме того, нехорошие люди могут не обращать внимание на то, что чувствуете вы.
Еще плохие люди могут поступать так:
- всегда выставляют себя жертвами;
- не признают, что могут ошибаться;
- им не хватает эмпатии;
- действия этих людей непоследовательны;
- такие лица способны распространять много сплетен.
Эксперты также отмечают, что нехорошие люди могут пытаться манипулировать теми, кто рядом.
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