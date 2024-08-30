Состоятельные люди понимают, что одна из лучших инвестиций, которую они могут сделать, – это инвестиция в себя.

Создание богатства – это не только везение или наследство. Часто состоятельных людей отличают от других определенные привычки и поведение.

Хотя деньги – это не все, понимание этих практик может дать ценную информацию для тех, кто стремится создать богатство. Ресурс New Trader U рассмотрел десять вещей, которые богатые люди делают по-другому.

1. Принимайте просчитанные риски

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Богатые люди не являются азартными игроками, но они также не боятся брать на себя разумные, просчитанные риски. Они понимают, что с большим вознаграждением часто приходит определенный уровень риска. Однако ключ к успеху – в расчете.

Состоятельные люди тщательно оценивают потенциальные риски и вознаграждения, прежде чем принимать решения. Они собирают информацию, анализируют рыночные тенденции и смягчают потенциальные недостатки.

Вспомним историю Джеффа Безоса, который оставил стабильную работу, чтобы основать Amazon. Он не просто уволился по собственной прихоти; он просчитал потенциал роста электронной коммерции и принял взвешенное решение.

Чтобы развить свои навыки оценки рисков, тщательно исследуйте любое важное финансовое решение. Анализируйте лучшие и худшие сценарии развития событий и всегда имейте план на случай непредвиденных ситуаций. Это сделает вас более уверенным в принятии разумных рисков, которые могут привести к значительному вознаграждению.

2. Постоянно учитесь и совершенствуйтесь

Состоятельные люди часто являются неугомонными учениками. Они понимают, что знания – это сила, особенно в нашем быстро меняющемся мире. Многие успешные люди ежедневно посвящают время чтению, будь то отраслевые материалы, экономические новости или книги по личному развитию.

Например, известно, что Уоррен Баффетт проводит до 80% своего дня за чтением и размышлениями. Но обучение не ограничивается только чтением. Состоятельные люди часто посещают семинары, слушают образовательные подкасты и ищут наставничества у более опытных, чем они сами, людей.

Эта постоянная погоня за знаниями помогает им опережать тенденции и принимать обоснованные решения. Чтобы внедрить эту привычку в свою жизнь, ежедневно выделяйте время для обучения.

Начните с чтения или прослушивания образовательного подкаста в течение 30 минут. Посетите вебинары или семинары в вашей сфере. Ключевым моментом является последовательность – сделайте обучение ежедневной привычкой. Со временем вы накопите богатый багаж знаний, который может превратиться в финансовый успех.

3. Культивируйте несколько источников дохода

Полагаться на один источник дохода – это риск, которого избегают многие состоятельные люди. Вместо этого они диверсифицируют свои источники дохода, создавая сеть безопасности и несколько путей для роста богатства. Эти дополнительные источники дохода могут включать дивиденды от инвестиций, сдачу в аренду недвижимости, сторонний бизнес или роялти от интеллектуальной собственности.

Например, многие успешные предприниматели полагаются не только на свой основной бизнес. Они также могут инвестировать в акции, сдавать недвижимость в аренду и, возможно, заниматься дополнительным консалтингом. Такая диверсификация обеспечивает финансовую безопасность и открывает больше возможностей для накопления богатства.

Чтобы начать развивать несколько потоков дохода, проанализируйте свои навыки и ресурсы. Могли бы вы начать побочный бизнес, опираясь на свой опыт? Или, возможно, инвестировать в акции, приносящие дивиденды? Начните с малого и со временем постепенно наращивайте дополнительные источники дохода.

4. Окружите себя единомышленниками

Состоятельные люди часто окружают себя другими успешными, целеустремленными людьми. Эта среда амбиций и успеха может быть невероятно мотивирующей и вдохновляющей.

Эти связи часто приводят к ценным возможностям и инсайтам. Нетворкинг – это не просто коллекционирование визиток, это построение значимых отношений с людьми, которые разделяют ваши стремления и ценности. Чтобы расширить круг общения, посещайте отраслевые мероприятия, присоединяйтесь к профессиональным организациям или участвуйте в группах вдохновителей.

Ищите наставников, которые достигли того, к чему стремитесь вы. Окружая себя амбициозными, успешными людьми, вы с большей вероятностью переймете их положительные привычки и образ мышления.

5. Создавайте и используйте собственные сети

Хотя окружение из единомышленников очень важно, состоятельные люди идут дальше, активно строя и используя свои сети. Они понимают, что то, кого вы знаете, может быть столь же важным, как и то, что вы знаете. Эти сети становятся источником возможностей, партнерств и ценной информации.

Успешные люди часто подходят к нетворкингу с менталитетом "отдай первым". Они ищут способы придать ценность своим связям, зная, что эта добрая воля обычно возвращается. Используя свою сеть, они действуют стратегически и с уважением, понимая, что каждое взаимодействие – это возможность укрепить отношения.

Чтобы построить свою сеть, сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. Посещайте отраслевые мероприятия, искренне общайтесь на профессиональных платформах социальных сетей и всегда ищите способы помочь другим. Со временем вы построите сеть связей, которые могут существенно повлиять на ваш путь к накоплению богатства.

6. Инвестируйте в себя и свой бизнес

Состоятельные люди понимают, что одна из лучших инвестиций, которую они могут сделать, – это инвестиции в себя и свой бизнес. Это может означать инвестиции в дальнейшее образование, наем личного тренера или посещение семинаров высокого уровня для повышения своих навыков.

В бизнесе это часто означает реинвестирование прибыли в возможности роста, такие как найм лучших талантов, модернизация технологий или выход на новые рынки.

Вспомним историю Сары Блейкли, основательницы компании Spanx. Она инвестировала свои сбережения в размере $5,000, когда начинала свою компанию. Когда бизнес рос, она продолжала реинвестировать прибыль, отказываясь от привлечения внешних инвесторов. Эта стратегия позволила ей сохранить контроль и, в конце концов, построить компанию стоимостью в миллиард долларов.

Чтобы применить этот принцип, подумайте о том, чтобы откладывать часть своего дохода на личное развитие или развитие бизнеса. Это может означать прохождение онлайн-курсов для изучения новых навыков, найм коуча для повышения эффективности или инвестиции в новое оборудование для вашего бизнеса.

7. Сосредоточьтесь на масштабируемых бизнес-моделях

Создавая богатство с помощью бизнеса, состоятельные люди часто сосредотачиваются на моделях, которые могут эффективно масштабироваться. Масштабируемость позволяет компании значительно расти без пропорционального увеличения затрат или усилий. Такой подход делает возможным экспоненциальный рост и создание богатства.

Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, являются классическим примером масштабируемого бизнеса. После разработки продукта его можно продавать миллионам пользователей с минимальными дополнительными затратами. Но масштабируемость не ограничивается технологиями. Например, франчайзинговые бизнесы позволяют расти за счет репликации успешной модели.

Чтобы применить этот принцип, подумайте о создании систем или продуктов, которые могут охватить большую аудиторию, не требуя пропорционального увеличения времени или ресурсов. Даже если вы не предприниматель, вы можете применить мышление масштабируемости в своей карьере, развивая навыки, которые могут повлиять на более широкую сферу деятельности вашей компании.

8. Стратегически используйте долг

Хотя многих людей учат избегать долгов любой ценой, состоятельные люди часто понимают, как использовать долги как инструмент для создания богатства. Ключевым моментом является различение хорошего долга (который помогает вам создать богатство или увеличить доход) и плохого долга (который уменьшается в цене и не приносит дохода).

Например, кредит на покупку арендованной недвижимости, которая приносит ежемесячный доход, можно считать хорошим долгом. В идеале недвижимость со временем растет в цене, а доход от аренды может покрыть выплаты по кредиту и потенциально обеспечить дополнительный денежный поток. С другой стороны, использование кредитной карты для финансирования роскошного отпуска обычно считается плохим долгом.

Чтобы использовать долг стратегически, ознакомьтесь с различными вариантами финансирования и всегда рассчитывайте потенциальную рентабельность инвестиций, прежде чем брать в долг.

9. Отдавайте приоритет налоговой эффективности

Состоятельные люди часто тесно сотрудничают с налоговыми специалистами, чтобы легально минимизировать свою налоговую нагрузку. Они понимают, что дело не только в том, сколько денег вы зарабатываете, но и в том, сколько вы храните.

Это не означает уклонение от уплаты налогов, а скорее структурирование своих финансов и бизнеса наиболее эффективным с точки зрения налогообложения способом в рамках закона.

Начните с изучения основных налоговых понятий и вычетов, касающихся вашей ситуации. Подумайте о сотрудничестве с налоговым специалистом, который поможет вам разработать более сложные стратегии по мере роста вашего состояния.

10. Мыслите долгосрочно и будьте терпеливыми

Создание значительного богатства редко происходит за одну ночь. По-настоящему состоятельные люди понимают это и придерживаются долгосрочной перспективы. Они ставят перед собой амбициозные цели и неуклонно идут к ним, понимая, что настоящее богатство часто создается годами или даже десятилетиями.

Это долгосрочное мышление проявляется по-разному. Инвестирование может означать сосредоточение на приумножении доходов, а не на попытках получить быструю прибыль несколько раз.

Это может означать жертвование краткосрочными выгодами ради долгосрочного роста и доли рынка в бизнесе. Терпение является ключевым фактором – состоятельные люди не разочаровываются из-за краткосрочных неудач, потому что они сосредоточены на общей картине.

Чтобы развить такое мышление, начните с постановки четких, долгосрочных финансовых целей. Разбейте их на меньшие, управляемые шаги, сосредотачиваясь на последовательном прогрессе, а не на сиюминутных результатах. Празднуйте маленькие победы, но всегда помните о долгосрочном призе.

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