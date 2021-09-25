Тайванец опубликовал на канале уже более 200 таких роликов.

Преподаватель из Тайваня выкладывает на порносайте Pornhub видео, где подробно разбирает математические теоремы и уравнения.

Около 200 его роликов сумарно посмотрели уже более 1,3 миллиона раз, передает TJ.

Видео стали настолько популярны, что профиль преподавателя даже занял 5097 место из 97 812-ти в рейтинге порномоделей.

У преподавателя из Тайваня под ником changhsumath666 (настоящее имя Чжан Сюй) около 5 тысяч подписчиков и верифицированная страница: он даже заполнил профиль как порноактер, указав рост, вес и сексуальные предпочтения.

Джан Сюй также публикует видео на своем ютуб-канале, на который подписаны более 18 тысяч пользователей.

Ранее Чжан Сюй уже выкладывал свои лекции на Pornhub весь 2020 год. Однако в декабре 2020 года Pornhub провёл большую "чистку", удалив миллионы неверифицированных видео из-за скандала после статьи "Дети Pornhub", в которой рассказывалось о публикации на порносайте роликов с несовершеннолетними и насилием. Под массовую блокировку попал и канал Чжана. Он уже хотел перестать выкладывать ролики, но все же опубликовал их повторно.

Как сообщал УНИАН, а Грузии депутат разместил предвыборную рекламу на Pornhub.

Автор: Виолетта Орлова