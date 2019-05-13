Депутат из Дании запустил предвыборную агитацию на Pornhub

Слоган политика на порносайте звучит так: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".

Датский депутат Йоахим Б. Олсен с "Либерального альянса" запустил предвыборную агитацию на порносайте Pornhub.

Об этом сообщает Politico.

Он надеется, что реклама на Pornhub поможет ему переизбраться в парламент Дании на всеобщих выборах 5 июня. Он уверен, что рекламу надо размещать там, где избиратели, даже если они сидят на порносайтах.

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"Мы подумали, что это может быть забавно - запустить рекламу на Pornhub. Половина интернета - это порно, и вы должны быть там, где избиратели - в том числе на порносайтах", - сказал он.

Слоган политика, размещенный на сайте, звучит так: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке (псевдоним, которым называют людей с именем Иоахим - УНИАН)".

Политик отметил, что заранее не обсуждал размещение рекламы на сайте с партией.

"Я знаю, что некоторые люди будут в ужасе. Сегодня вообще не возможно сказать что-то, чтобы не огорчить кого-то. Те, кто знают меня как политика, знают, что я серьезный, но у меня есть чувство юмора и я думаю, что это очень смешно", - сказал политик.

Как сообщал УНИАН, Дания оказалась страной, где живет меньше всего людей с феминистическими взглядами. К феминистам или феминисткам в Дании себя причисляет каждый шестой человек.