Чтобы пройти тест, сделайте отпечаток своего пальца на бумаге и сравните рисунок с картинкой.

Исследования в области неврологии, генетики, дерматоглифики и психологии показали, что по уникальному рисунку отпечатков пальцев можно понять потенциал человека, а также его сильные и слабые стороны. Отпечатки пальцев могут рассказать о характере, поведении, складе ума и темпераменте, а также о других особенностях личности. Интересно, какие секреты скрываются на ваших кончиках пальцев? Пройдите тест по картинкам, чтобы узнать об этом.

Что говорят ваши отпечатки пальцев - тест на личность

Чтобы снять свои отпечатки пальцев, можно воспользоваться чернильной подушечкой: аккуратно прижмите кончик пальца к подушечке, равномерно покрывая его чернилами, а затем - к белому листу бумаги. Собственно, вместо чернил, можно использовать все, что позволит вам сделать отпечаток: например, покрасить палец акварельной краской и затем оставить след на белой бумаге.

Различают три основных вида отпечатков пальцев. Посмотрите на изображение своего - вот что это значит:

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1. Отпечатки-петли

Если у вас отпечатки пальцев в виде петель, это говорит о вашем спокойствии, безмятежности и уравновешенности. Иногда вам бывает трудно начать разговор или сделать первый шаг, но вы без труда заводите друзей из всех слоев общества.

Благодаря своей эмпатичной и доступной манере поведения вы часто стараетесь помочь другим. Ответственность - одна из ваших ключевых черт, и обычно вы открыты и правдивы, предпочитая говорить все как есть.

Вы также немного мечтатель, с сильным воображением, которое подпитывает вашу любовь к творчеству. Изучение нового приводит вас в восторг, и вы радуетесь любой возможности исследовать различные идеи и навыки. Но вот к рутинным и повседневным делам испытываете явную неприязнь - они наводят на вас скуку, поэтому вы можете часто менять работу или проекты в поисках новых задач, и чтобы избежать утомительного повторения.

2. Отпечатки-волны

Если отпечатки пальцев у вас в виде волн (дуг), это говорит о том, что вы энергичны, прагматичны, смелы и уверены в себе.

Вы довольно упрямы: если решили сделать что-то, то вас невероятно трудно переубедить в обратном. Иногда вам сложно смотреть на вещи с точки зрения других, но вместе с тем вы - очень надежный человек, верный своим убеждениям и друзьям.

Ваша уверенность и самоуверенность проявляются практически во всем, что вы делаете. Вы умеете быстро принимать решения, но редко прислушиваетесь к мнению окружающих, а лень - это то, что вы категорически не воспринимаете, считая ее первым шагом к провалу.

Также вы не очень хорошо переносите перемены, особенно резкие, но адаптируетесь к ним - хоть и медленно, но наверняка.

3. Отпечатки-завитки

Если у вас отпечатки пальцев в виде завитков, ваши черты характера указывают на то, что вы склонны быть слегка "одиноким волком".

Вы предпочитаете все делать по-своему, а окружающие часто воспринимают вас как холодного, эгоистичного, замкнутого или сдержанного человека. На самом деле вы просто в высшей степени независимы.

Ваша натура и присущее вам недоверие к окружающим способствуют формированию образа "одинокого волка", но стоит вам узнать кого-то получше, и вы становитесь очень преданным другом.

Ваши таланты и остроумие позволяют вам добиться практически всего, чего вы хотите. Вы умеете анализировать окружающую обстановку, быстро сканировать любую ситуацию и обстоятельства и использовать это в своих интересах.

У вас довольно высокие стандарты в отношении себя и других людей, которых вы впускаете в свою жизнь, поэтому вы часто бываете недовольны собой и другими, если эти стандарты не соблюдаются. Самоанализ - важная часть вашей натуры, и вы часто предпочитаете скрывать свои чувства, а не открываться другим.

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