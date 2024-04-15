Все, что делают нейроны, создает метаболические отходы, часто в виде фрагментов белка.

Нейроны сохраняют активность во время сна, и, хотя человек этого может не осознавать, мозг использует этот период, чтобы избавиться от мусора, который накапливался в часы бодрствования.

Ученые знали, что медленные мозговые волны связаны со спокойным сном, но теперь исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, почему, пишет Arstechnica.

Когда человек бодрствует, то нейронам нужна энергия для решение проблем и запоминание информации. Проблема в том, что мусор остается после того, как он потребляет эти питательные вещества. Пока мы спим, нейроны используют эти ритмические волны, чтобы помочь перемещать спинномозговую жидкость через ткани мозга, вынося при этом метаболические отходы.

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То есть, нейронам нужно удалять мусор, чтобы он не накапливался и не вызывал нейродегенеративные заболевания. "Нейроны служат главными организаторами очистки мозга", - прокомментировала исследовательская группа из Медицинской школы.

Все, что делают нейроны, создает метаболические отходы, часто в виде фрагментов белка. И как раз другие исследования показали, что эти фрагменты могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Мозгу приходится как-то избавляться от этого мусора, и он делает это через так называемую глимфатическую систему, которая переносит спинномозговую жидкость, выводящую мусор из паренхимы через каналы, расположенные рядом с кровеносными сосудами.

Другие новости о пользе сна

Диета играет решающую роль в качестве и продолжительности сна, утверждают специалисты. "Поскольку мы тщательно учитываем, что мы едим для нашего общего здоровья, наш диетический выбор может существенно повлиять на нашу способность легко засыпать, спать всю ночь и просыпаться с ощущением отдохнувшего", - объяснила эксперт по питанию Адити Мехротра. Она назвала 5 суперпродуктов, которые помогут хорошо высыпаться ночью.

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