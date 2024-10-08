По словам эксперта, такие авто могут иметь проблемные характеристики.

Автомобильный механик Дэвид Лонг предостерег водителей, которые планируют купить надежное подержанное авто, избегать моделей, имеющих определенный набор функций. По его словам, с такими автомобилями могут возникнуть проблемы в будущем, пишет Express.

В частности он советует покупателям обращать внимание на состояние аккумулятора той или иной машины.

"Первое, на что следует обратить внимание в электромобилях, - это если вы найдете электромобиль, который не имеет уровня "заряда аккумулятора", но имеет уровень "здоровья аккумулятора". На рынке [подержанных автомобилей] есть много электромобилей, в которых следует обращать внимание на индикатор состояния аккумулятора. Если он ниже половины, вам не стоит покупать этот автомобиль, поскольку замена аккумуляторной батареи может стоить вам кучу денег, и это если вы вообще сможете найти аккумуляторную батарею", - предупредил Лонг.

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По словам эксперта, многие современные электромобили имеют функцию оценки того, сколько времени осталось в аккумуляторной батарее. Несмотря на то, что некоторые электромобили могут проехать более 600 километров, приборы, которые используются в экстремальных климатических условиях или при чрезмерной зарядке, могут изнашиваться быстрее.

Также Дэвид рекомендует водителям избегать автомобилей, где все функции контролируются центральным сенсорным экраном. Он предупредил, что когда экран выходит из строя, то владельцы таких авто оказываются в затруднительном положении.

"Следующая проблема будет в будущем, но она, вероятно, уже начинает появляться. Очень много автомобилей начинают выпускать с экраном "все включено", например, в центре приборной панели. На этом экране - спидометр, тахометр, климат-контроль, радио, карта, все, что вам нужно знать, чтобы управлять автомобилем. Что произойдет, когда этот экран выйдет из строя? Он выйдет из строя. Теперь вы не знаете, с какой скоростью едете, куда едете, не можете управлять кондиционером, потому что это просто черный экран", - объяснил эксперт.

Кроме того, механик высказал предположение, что автомобили, в которых функциями можно управлять через мобильное приложение, могут иметь ограниченный срок годности, ведь производители или операционные системы прекращают их поддержку через несколько лет.

"Со своего телефона вы можете дистанционно завести автомобиль, включить ту или иную функцию, выключить ту или иную функцию, посмотреть на уровень заряда электромобиля. Мы все знаем, что технологии движутся быстро и безжалостно. Ей все равно, если она оставит вас позади с неподдерживаемой технологией. Мы видели это в разных областях, где что-то работает просто отлично, но вы переходите на новую операционную систему, которую компания больше не поддерживает, и теперь у вас есть кирпич, и он бесполезен. Представьте, что у вас есть машина, которой 15-20 лет, и вы теряете все функции, потому что приложение для нее не поддерживается. Я предполагаю, что это будет большой проблемой", - предупредил Лонг.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный эксперт Шахзад Шейх назвал три модели авто, которые когда-то считались некрутыми, но теперь становятся коллекционными и быстро растут в цене. Речь идет о таких моделях авто, как Chrysler PT Cruiser, Porsche Cayenne и Volvo 240.

В то же время автомеханик Дэвид Лонг посоветовал водителям проверять две вещи при покупке подержанного авто. По его словам, следует избегать автомобилей, которые протекают и внимательно проверять, что под ними находится.

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