Подержанное авто может сэкономить вам деньги, но при его выборе надо учитывать ряд факторов.

Самое большое преимущество покупки подержанного автомобиля по сравнению с новым заключается в том, что такое авто дешевле. Но это преимущество исчезает, если автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.

При поиске самых надежных подержанных авто следует учитывать несколько факторов. Согласно блогу Ghost Autosport, вот три наиболее важных из них:

период, в течение которого они нуждаются в ремонте реже, чем большинство других авто;

срок службы при правильном уходе;

рейтинг безопасности.

Издание gobankingrates назвало 8 ненадежных подержанных авто, которых стоит избегать в 2025 году.

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Tesla Model 3

В отчете Finance Buzz отмечается, что Tesla приобрела репутацию авто с дорогим ремонтом. Это может привести к увеличениям расходов, ведь вам "придется месяцами ждать, пока прибудет деталь, а в это время придется пользоваться арендованным автомобилем".

2020 Dodge Grand Caravan

Dodge Grand Caravan может быть доступным вариантом для семей, но у него есть и "существенные недостатки", по мнению Finance Buzz. В основном они связаны с безопасностью. Страховой институт дорожной безопасности поставил Caravan 2020 года низкую оценку за плохие фары. Еще одна проблема: хотя у авто есть крепления для автокресел, их "трудно найти или они слишком глубоко в сиденье, чтобы получить доступ".

2022 Rivian R1T

По данным Consumer Reports, Rivian R1T получил низкий рейтинг надежности в 22 балла из-за проблем с климат-контролем, системой привода и кузовным оборудованием, говорится в блоге Norman Taylor & Associates. Еще одна проблема R1T в том, что он не "бюджетный".

2021 Ford Bronco Sport

Воскрешенный Ford Bronco 2021 года выпуска "страдает от проблем с двигателем, тормозами и трансмиссией, а также от утечек воздуха и воды", сообщает Finance Buzz.

2022 Volkswagen Taos

По данным Consumer Reports, Volkswagen Taos 2022 года выпуска шесть раз отзывался. Среди проблем - преждевременный износ колодок/роторов, отказ тормозов, утечки антифриза и перегрев.

2023 Jeep Compass

Модель 2023 Compass отозвали из-за проблем с электрикой, сообщает Finance Buzz. Некоторые модели также не отображают показания спидометра и предупреждающие сигналы. Кроме того, у предыдущих моделей были проблемы с трансмиссией, подвеской и рулевым управлением.

2020 Mercedes-Benz GLE

Модель 2020 года имеет жалобы, связанные с проблемами с программным обеспечением электрической системы, электропроводкой и панелями кузова, сообщает Finance Buzz.

2021 Chevrolet Tahoe

Finance Buzz сослался на анализ Consumer Reports, согласно которому Chevrolet Tahoe 2021 года выпуска имеет "серьезные" проблемы с двигателем. В то же время в версии 2022 года встроенная электрика "хуже, чем в предыдущие годы".

Ранее УНИАН писал, что механик призвал водителей избегать некоторых подержанных авто.

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