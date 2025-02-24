Мы иногда можем задуматься, отличаются ли белые и коричневые яйца не только внешним видом.

Есть люди, которые думают, что коричневые и белые яйца имеют разный состав питательных веществ. Но на самом деле их единственное отличие – это цвет скорлупы.

Цвет яйца зависит от породы курицы, которая его снесла, но питательная ценность, вкус и состав остаются практически одинаковыми. На содержание питательных веществ может повлиять среда обитания курицы, а на вкус – свежесть яйца, но цвет скорлупы не имеет к этому никакого отношения, пишет VeryWell Health. Главная причина разного окраса яиц – это генетика.

В мире насчитывается более 1600 пород кур, и они могут нести яйца самых разных оттенков: белые, коричневые, синие, зеленые, розовые, кремовые и даже с крапинами. Цвет яйца формируется еще в яйцеводе курицы. За 26 часов, пока яйцо проходит через яйцевод, на его скорлупе откладываются пигменты.

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Цвет желтка же зависит от рациона курицы. Он может варьироваться от бледно-желтого до темно-оранжевого или даже красного. Кроме того, важно знать, что хоть цвет скорлупы, опять же, не влияет на питательную ценность яиц, на нее могут влиять такие факторы, как порода курицы, ее возраст, рацион питания и условия содержания. Практически то же самое влияет и на вкус.

Почему коричневые яйца дороже - главная причина

Коричневые яйца обычно стоят дороже, чем белые, потому что их несут куры, которые требуют больше корма и пространства. Эти породы кур крупнее, и их содержание обходится дороже, поэтому цена на такие яйца выше.

При выборе яиц важно учитывать несколько факторов:

Категория качества. Министерство сельского хозяйства США (USDA) использует систему оценки качества. Яйца категории AA – самые свежие и высокого качества. Категория A – тоже качественные яйца, но немного уступают AA. Категория B – яйца с небольшими дефектами, чаще всего используются для выпечки.

Размер. Яйца бывают разного размера – от маленьких до очень крупных. Выбор зависит от ваших потребностей: если вам нужно больше белка, выбирайте более крупные яйца.

Органические яйца. Если на упаковке есть маркировка "органические", значит, эти яйца получены от кур, которых не содержат в клетках, и они питаются органическим кормом без пестицидов и удобрений.

Яйца от кур на свободном выгуле. Яйца от кур, которые свободно пасутся на пастбищах, содержат больше питательных веществ. Исследования показывают, что такие яйца содержат в два раза больше омега-3 жирных кислот и витамина Е по сравнению с яйцами кур, выращенных на фабриках.

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