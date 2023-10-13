Разбираемся, почему индийцы не едят коров и как животные охраняются индийскими законами.

В Индии коровы почитаются как неприкосновенные и священные животные, а за их умерщвление наказывают как за убийство человека. Об этом факте знают во всем мире. Мы разобрались, почему корова считается священным животным в Индии и имеет райскую жизнь.

Почему корова священная в Индии

Коровы объявлены священными животными в индуизме, который исповедует большинство населения Индии, а также в предшественнице индуизма - ведийской вере. Коровы ассоциировались с разными божествами и считались очень чистыми, благостными животными. С давних времен в стране действовал запрет на убийство и жестокое обращение с коровами, а священники не приносили их в жертву.

Коровы часто упоминаются в священных индуистских текстах. Бог Шива ездил верхом на быке Нанди, Вишна работал пастухом, а священная корова Сурабхи умела исполнять желания.

Видео дня

Ещё одна причина, почему корова священная в Индии, состоит в том, что эти животные ассоциируются с высшей кастой общества - брахманами. Убийство быка или коровы приравнивается к убийству брахмана.

Некоторые люди называют причиной того, почему в Индии корова священна, их восприятие как бескорыстных и жертвенных животных. Корова дает ценное и питательное молоко, из-за чего индуисты чтят её как материнскую фигуру, которая любит всех людей. Вот почему в Индии не едят коров.

Отношение к коровам в современной Индии

Отношение к коровам в стране очень бережное. Это распространенные в городах бездомные животные. Им разрешают ходить и спать где угодно, никогда не бьют и не обижают. Животных не прогоняют с дорог, из-за чего часто возникают пробки. Дать угощение корове или укрыть её от морозов среди индуистов считается очень добрым поступком.

Говядину приверженцы индуизма не едят. Это считается большим грехом и осквернением святыни. Но им можно доить коров и готовить молочные продукты. Коров в индийских семьях содержат как молочных животных, а также используют как транспортное средство. В сельском хозяйстве широко используется коровий навоз.

Тем не менее говядину в стране найти всё же можно, особенно на рынках в популярных туристических местах, таких как Гоа. Продают его в основном для туристов. Также говядину могут есть жители страны, которые не исповедуют индуизм.

Что будет, если убить корову в Индии

Коров в Индии убивать запрещено. Наказание за убийство коровы различается между штатами. При чем отвечать по закону придется и в том случае, если водитель собьет корову на дороге. В большинстве штатов преступник проведет до 10 лет в тюрьме, а в штате Гуджат могут даже назначить пожизненное заключение. Лишь в штатах Керала и Западная Бенгалия убийство коровы никак не наказывается.

Из-за таких жестоких наказаний многие фермеры и владельцы коров боятся убивать животное после того, как оно состарилось и перестало давать молоко. Чтобы не отвечать по закону, люди просто отпускают скот на улицу. Вот почему в Индии так много бездомных коров.

В Индии также существуют легальные скотобойни, где убивают коров. В основном они действуют в тех штатах, где убийство коров не наказывается.

Вас также могут заинтересовать новости: