Это может быть связано с генетическими факторами.

Кинза, которую иногда называют китайской петрушкой, на протяжении многих веков использовалась в кулинарии и в медицине. Традиционно люди потребляли ее семена для облегчения боли и воспаления, но другие части растения связывали с различными преимуществами для здоровья.

Как пишет Health, это растение обладает антиоксидантными, нейропротекторными, гипогликемическими, гипотензивными, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Кинза является универсальным ингредиентом, который улучшает вкусовой профиль многих блюд, включая сальсу, супы, гуакамоле и многие другие. Для большинства людей она придает блюдам приятный цитрусовый вкус, но некоторые не любят эту траву. Небольшой процент людей считает, что кинза имеет вкус мыла. Исследования показывают, что примерно 4-14% населения не любит кинзу, по этой причине.

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Почему кинза имеет вкус мыла?

Нельзя отрицать феномен кинзы и мыла, и некоторые исследователи нашли потенциальную научную причину разницы во вкусе. По мнению ученых, это происходит от генетической восприимчивости. Большинство людей, которые не любят кинзу, имеют общий ген обонятельного рецептора под названием OR6A2, который отвечает за поглощение запаха альдегидных химикатов, содержащихся в растении.

Альдегиды - это органические соединения, которые обычно имеют приятный запах. Однако вариации генов OR6A2 могут изменить вашу чувствительность и общее восприятие ее вкуса. Люди, которым не нравится вкус кинзы, обычно чувствительны к ненасыщенным альдегидам. Между тем люди, которые не могут обнаружить ароматические химические вещества, не страдают таким же образом.

Таким образом, генетика человека может существенно повлиять на его восприятие вкуса и, в конечном итоге, повлиять на его пищевые предпочтения.

Можно ли сделать кинзу менее "мыльной"?

Если вы чувствуете нотки мыла, когда едите кинзу, это, вероятно, связано с генетическими факторами, и, к сожалению, нет прямого способа изменить ваше восприятие вкуса. Однако можно постепенно уменьшить чувствительность своих вкусовых рецепторов, съедая небольшое количество этого растения за раз. Хотя это научно не доказано, влияние может помочь вам адаптироваться и привыкнуть к вкусу кинзы.

Вы также можете выбрать блюда с минимальным использованием кинзы. Употребление блюд из кухонь, которые ее часто используют, может помочь свести к минимуму заметность кинзы и поощрять толерантность во время еды.

Чем можно заменить кинзу:

петрушка;

свежий укроп;

тайский базилик;

лимонный или лаймовый сок.

Приготовление с новыми травами и специями может потребовать попыток, чтобы найти смесь, которая соответствует вашим вкусовым рецепторам. Тем не менее, добавление альтернатив кинзы может быть увлекательным способом придать индивидуальности устоявшемуся рецепту и найти новые любимые комбинации.

Что стоит добавить в свой рацион

Избыток добавленного сахара связан с увеличением веса, диабетом 2 типа и болезнями сердца. Однако, важно понимать разницу между натуральным и добавленным сахаром. Чтобы помочь сориентироваться с сахаром, специалисты назвали фрукты с низким его содержанием.

Врачи-диетологи раскрыли шесть продуктов с углеводами, которые могут оказаться более полезными для здоровья мозга, чем могло казаться.

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