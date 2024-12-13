У этого метода есть маленький недостаток.

Приготовление картофеля в мундире может занять более часа в духовке и не намного меньше в аэрофритюрнице. Однако издание Mirror поделилось рецептом запеченного картофеля от известного фуд-блогера, который готовится за считанные минуты, и "каждый раз получается идеальным".

Фуд-блогер Кэтрин Доэрти раскрыла новый трюк, который гарантирует "идеальный" картофель в мундире за считанные минуты. Все, что вам нужно, - это микроволновая печь.

Прежде всего, хорошенько вымойте картофель и проткните каждую сторону шесть раз вилкой, а затем положите его на блюдо, безопасное для микроволновой печи. Время приготовления зависит от мощности вашей микроволновой печи, размера картофеля и его количества, но для ориентира: две средние картофелины готовятся около 10 минут, четыре средние - 15-16 минут, а одна небольшая картофелина -за 6 минут.

Видео дня

Затем разрежьте картофель пополам и добавьие выбранные начинки.

Самый простой вариант – добавьте немного сливочного масла и посыпьте сыром. Затем поставьте еще на несколько секунд в микроволновку до расплавления сыра.

Ваш идеально мягкий картофель в мундире готов!

Единственным недостатком этого метода заключается в том, что картофельная шкурка не получается такой хрустящей, как в духовке или аэрофритюрнице. Но если учесть, что он готовится всего за шесть минут, это небольшая цена.

Ранее УНИАН советовал, что добавить в салат "Шуба", чтобы она получилась еще вкуснее, а также как приготовить "царский Оливье", заменив всего два ингредиента.

Вас также могут заинтересовать новости: