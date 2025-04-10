Экстрасенс упомянула Трампа.

Одна из ведущих экстрасенсов Нью-Йорка Мэри Энн Джордан (Mae The Irish Psychic) раскрыла свои самые большие пророчества на 2025 год, передает Daily Mail.

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"Следующие шесть месяцев будут тяжелыми, но осенью все будет выглядеть лучше. Экономика успокоится, цены упадут, и мы все будем в лучшем расположении духа. Также будет больше лекарств от болезней и недугов", - отметила она.

Также Джордан заявила, что, несмотря на растущие опасения глобальной рецессии, экономические "ставки" президента США Дональда Трампа окупятся к 2027 году. И во многом это, по ее мнению, будет заслугой миллиардера Илона Маска. Однако, как она добавила, их "дружба" не продлится долго:

"Их дружба продлится по крайней мере до осени этого года, когда Илону понадобится больше времени для решения своих личных проблем. Затем Маск продолжит возрождать свой автомобильный бренд Tesla и представит новое авто, которое понравится женщинам".

Среди других предсказаний Мэй Джордан были следующие:

Расстанутся ли Тейлор Свифт и Трэвис Келси. По словам экстрасенса, хотя они и ведут себя сдержанно, их союз любви крепче, чем когда-либо. Джордан пророчит, что пара поженится в следующем году. Перед этим, как отметила провидица, они внесут некоторые серьезные изменения в свою карьеру: Трэвис уйдет из футбола, а тур Свифт Eras стоимостью 2 миллиарда долларов может стать для нее последним: "Тейлор прекратит гастролировать и встанет на новый путь, возможно, на телевидение".

Что ждет Блейк Лайвли. Джордан предвидит, что судебная тяжба между актерами Блейк Лайвли и Джастином Балдони разрешится к концу года: "Блейк полна решимости довести судебный процесс до конца".

В порядке ли Джастин Бибер. Напоминается, что поклонники выразили обеспокоенность состоянием Джастина Бибера после того, как он опубликовал видео, на которых курит травку и ведет себя странно. Экстрасенс заявила, что нет причин для беспокойства, поскольку Бибера просто неправильно понимают: "Он свободный духом, любящий веселье семьянин. Джастин просто проявляет этот свой свободный дух, который многие ошибочно истолковали как внешнее влияние".

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал пугающее пророчество о Третьей мировой войне.

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