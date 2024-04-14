Сложно представить что-то проще, чем картофель в мундире, смазанный растопленным маслом и посыпанный сыром.
Однако, это блюдо можно сделать интереснее, добавив другую начинку. Как пишет Ехргеѕѕ существует валлийский вариант этого рецепта в кулинарной книге Pinch of Nom Everyday Light. На приготовление этого удивительно низкокалорийного дела уйдет менее 20 минут.
Чтобы приготовить картофель в мундире по-валлийски надо взять:
- крупный картофель - 2 шт. (по 200 г каждый);
- вустерский соус - 2 ч.л.;
- горчичный порошок - 1 ч.л.;
- сушеный чеснок - 0,5 ч.л.;
- плавленый сыр - 75 г;
- соль и перец;
- репчатый лук - 4 шт;
- чеддер - 40 г.
Разогрейте духовку до 220C. В это время наколите картофель вилкой и поставьте его в микроволновку на 7-10 минут. Корнеплоды должны быть твердыми, но полностью готовыми. Если у вас нет микроволновки, можно запечь картофель в духовке в течение 45 минут.
Дайте овощам остыть, а затем разрежьте их пополам и выньте мякоть, убедившись, что кожура осталась целой. Разомните вилкой мякоть в миске, добавьте вустерский соус, горчичный порошок, чеснок, плавленый сыр и специи. Перемешайте, а затем добавьте мелко порезанный лук.
Сбрызните внешнюю сторону каждой картофельной кожуры маслом и выложите их на противень. Смесь, которую перед этим смешали, добавьте в полученную из овоща "лодочку". Сверху посыпьте чеддером и полейте соусом. Запекайте в духовке 10 минут до золотистого цвета.
Рецепт прекрасно подходит, если его подают вместе с курицей и салатом.
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