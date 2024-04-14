На приготовление такого обеда уйдет менее 20 минут.

Сложно представить что-то проще, чем картофель в мундире, смазанный растопленным маслом и посыпанный сыром.

Однако, это блюдо можно сделать интереснее, добавив другую начинку. Как пишет Ехргеѕѕ существует валлийский вариант этого рецепта в кулинарной книге Pinch of Nom Everyday Light. На приготовление этого удивительно низкокалорийного дела уйдет менее 20 минут.

Чтобы приготовить картофель в мундире по-валлийски надо взять:

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крупный картофель - 2 шт. (по 200 г каждый);

вустерский соус - 2 ч.л.;

горчичный порошок - 1 ч.л.;

сушеный чеснок - 0,5 ч.л.;

плавленый сыр - 75 г;

соль и перец;

репчатый лук - 4 шт;

чеддер - 40 г.

Разогрейте духовку до 220C. В это время наколите картофель вилкой и поставьте его в микроволновку на 7-10 минут. Корнеплоды должны быть твердыми, но полностью готовыми. Если у вас нет микроволновки, можно запечь картофель в духовке в течение 45 минут.

Дайте овощам остыть, а затем разрежьте их пополам и выньте мякоть, убедившись, что кожура осталась целой. Разомните вилкой мякоть в миске, добавьте вустерский соус, горчичный порошок, чеснок, плавленый сыр и специи. Перемешайте, а затем добавьте мелко порезанный лук.

Сбрызните внешнюю сторону каждой картофельной кожуры маслом и выложите их на противень. Смесь, которую перед этим смешали, добавьте в полученную из овоща "лодочку". Сверху посыпьте чеддером и полейте соусом. Запекайте в духовке 10 минут до золотистого цвета.

Рецепт прекрасно подходит, если его подают вместе с курицей и салатом.

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