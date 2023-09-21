Таксист был в восторге от того, как креативно пассажирка нашла выход из ситуации.

Одесситка нашла неожиданный способ транспортировать пьяных мужа и сына домой. Ее изобретательность удивила даже водителя службы такси.

Курьезным случаем поделился таксист в социальной сети TikTok. По его словам, клиентка воспользовалась услугой, которая его ошарашила, - заказала "перевозку животных".

В процессе выполнения заказа женщина позвонила и спросила, есть ли у такиста какая-нибудь накидка на сиденье. Учитывая, что он ожидал перевозки животных, этот вопрос не показался странным. Впрочем, по прибытии на указанное место таксист животных не увидел.

По факту женщина загрузила в автомобиль пьяных сына и мужа.

"Классная фишка для такси - перевозка животных... Мужа загрузили лежа, сын, правда, самостоятельно зашел. Женщина находчивая - перевозка животных. Прикольно же, правда?", - рассказал таксист.

Напомним, ранее в Одесской области задержали четырех мужчин призывного возраста, которые на такси пытались попасть в Молдову.

Вас также могут заинтересовать новости: