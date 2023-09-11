Наглец даже предлагал поменять на что-то украденный товар, ведь он был слишком специфичен и не нужен рядовому человеку.

Всегда неприятно, когда заказанный через интернет товар задерживается по дороге, а тем более когда бесследно исчезает где-то между складом и вашим домом. И особенно возмутительно, когда долгожданную вещь воруют буквально под вашей дверью.

Именно о такой неприятной истории рассказал пользователь популярного форума Reddit. В интернете он заказал специальную ткань для ландшафтного дизайна, но она так и не поступила. А уже через несколько дней мужчина получил "наглую" записку от своего соседа, в которой тот предлагал продать именно такую ткань для ландшафтного дизайна.

"Привет! Меня зовут Сэм, я живу ниже по улице. Несколько недель назад нам по ошибке доставили ткань для ландшафтного дизайна. У нас остался один рулон, если вы заинтересованы в его покупке. Мы продаем его, но если вы хотели обменять что-то на это, мы могли бы что-то решить. Напишите мне, если вы заинтересованы", – говорилось в записке.

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Также в записке была указана марка ткани, что отвергало любые сомнения в том, что это именно та ткань, которую должен был получить автор истории. На Reddit мужчина признался, что был крайне расстроен из-за этой записки.

Многие пользователи предлагали автору уведомить полицию, поскольку это "незаконно похищать чью-то почту". "Я все равно написал бы заявление в полицию. Не угрожайте, просто сделайте это", - написал один из комментаторов.

Другие наоборот предлагали сначала попытаться выставить соседу счет за украденную посылку и прогрозить, что полиция будет уведомлена в случае неуплаты.

Другие истории о наглости и воровстве

Как писал УНИАН, мужчина оказался в неприятной ситуации после того, как компания за его столом отказалась платить за еду и напитки в ресторане. Хуже всего то, что большинство гостей застолья не были знакомы с этим мужчиной и пришли в ресторан просто за компанию с другом, который единственный был приглашен.

Также мы рассказывали, что британская авиакомпания была вынуждена отменить авиарейс из-за того, что двух пилотов по дороге в отель ограбили бандиты.

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