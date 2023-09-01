На кладбище в РФ появилось гигантское надгробие / Ufa1 / east2west news

На могиле 25-летней россиянки Риты Шамеевой появился необычный гигантский памятник в форме iPhone.

Как сообщает Mirror, надгробие заказал отец умершей в 2016 году девушки. О Рите известно немного, за исключением того, что она была заядлым путешественником и имела друзей в Германии, однако она попала в заголовки газет после того, как на ее могиле установили 1,5-метровый iPhone. 

Надгробие сделано из базальта в форме черного iPhone. Фото девушки изображено, как на заставке, а на обратной стороне добавлен логотип Apple. Идея принадлежит отцу Риты Раису Шамееву. Он никак не комментирует мемориальное надгробие дочери. 

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Памятник / Ufa1/east2west news)

Работник кладбища Уфы Николай Евдокимов признался, какой была его реакция на гигантский Айфон. "Я думал, у меня галлюцинации. Как мог вдруг на нашем кладбище появиться американский смартфон? И такой огромный. Я подошел ближе и был удивлен. Я видел много надгробий, но в виде iPhone, честно говоря, впервые. Скорее всего для молодой женщины из черного базальта. Очень необычно", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее россиянка вызвала волну насмешек своей реакцией на перформанс одного из секс-шопов на "улице Красных фонарей" Гамбурга с похороненным в пенисах российским президентом Владимиром Путиным.

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