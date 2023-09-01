Оказалось, что этот "смартфон" изготовили для могилы молодой россиянки.

На могиле 25-летней россиянки Риты Шамеевой появился необычный гигантский памятник в форме iPhone.

Как сообщает Mirror, надгробие заказал отец умершей в 2016 году девушки. О Рите известно немного, за исключением того, что она была заядлым путешественником и имела друзей в Германии, однако она попала в заголовки газет после того, как на ее могиле установили 1,5-метровый iPhone.

Надгробие сделано из базальта в форме черного iPhone. Фото девушки изображено, как на заставке, а на обратной стороне добавлен логотип Apple. Идея принадлежит отцу Риты Раису Шамееву. Он никак не комментирует мемориальное надгробие дочери.

Видео дня

Работник кладбища Уфы Николай Евдокимов признался, какой была его реакция на гигантский Айфон. "Я думал, у меня галлюцинации. Как мог вдруг на нашем кладбище появиться американский смартфон? И такой огромный. Я подошел ближе и был удивлен. Я видел много надгробий, но в виде iPhone, честно говоря, впервые. Скорее всего для молодой женщины из черного базальта. Очень необычно", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее россиянка вызвала волну насмешек своей реакцией на перформанс одного из секс-шопов на "улице Красных фонарей" Гамбурга с похороненным в пенисах российским президентом Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: