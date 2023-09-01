Этих скрытных представителей семейства кошачьих чертовски сложно найти на новой картинке-головоломке.

У вас отличное зрение и развито внимание, если вы сможете разгадать головоломку и найти трех черных кошек среди пингвинов на картинке. Но будьте осторожны: на выполнение задания у вас есть очень мало времени, всего 20 секунд.

Этот тест на остроту зрения опубликовал писатель и художник Гергей Дудас известный в сети как Дудольф. У него есть опыт создания подобных картинок, которые сбивают с толку самых опытных любителей головоломок.

Хотите проверить свое зрение и внимательность? Тогда постарайтесь отыскать на картинке трех черных котов среди пингвинов. На решение головоломки дается всего 20 секунд. Поверьте, сделать это совсем нелегко. Время пошло.

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Если прошло 20 секунд, а вы не заметили котов, не волнуйтесь. Мы обвели их местоположение на изображении ниже.

Ранее УНИАН писал об интересной головоломке с поиском лисиц. Вам необходимо найти трех лисиц среди множества панд. На решение данной головоломки дается всего 10 секунд. Поверьте, эта головоломка может поставить в тупик даже самых искушенных любителей загадок.

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