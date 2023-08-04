Парень был возмущен тем, что девушка сделала его посмешищем.

Месть бывшим - одно из самых любимых занятий людей с разбитым сердцем. Они стараются сделать больно тем, кто оставил их в одиночестве. Однако случается и так, что люди начинают мстить лишь из-за того, что кто-то разрушил их репутацию.

Так, девушка рассталась с парнем и разболтала всем о его "пикантном" секрете. Она рассказала друзьям, что у ее бывшего был маленький половой орган. Из-за этого парня начали высмеивать.

"После того, как я расстался со своей бывшей, она решила рассказать своим друзьям эту конфиденциальную личную информацию, и они начали присылать мне сообщения, высмеивая меня за это", - пожаловался на Reddit парень.

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Он решил отомстить бывшей. Парень вспомнил, что девушка считала себя блогершей и активно вела соцсети. И потому он ударил по ее самому больному месту.

"Моя бывшая думала, что она является своего рода влиятельным лицом и имеет приличную аудиторию как в TikTok, так и в Instagram. Поэтому я убедил своих друзей массово жаловаться на ее учетные записи, в результате чего ее аккаунт в TikTok (ее гордость и радость) был заблокирован. С тех пор ей до сих пор не удалось вернуть прежнее количество подписчиков", - похвастался местью парень.

Реакция сети

Пользователи отметили, что девушка была неправа, когда раскрыла секрет своего бывшего. Одни похвалили парня за находчивость и хитрую месть, другие же считают, что он сам опустился до ее уровня, ведь решил играть не по правилам. Комментаторы пишут:

"Дружище, даже Боинг-747 кажется маленьким по сравнению с Гранд-Каньоном"

"Я ненавижу, как женщины это делают. Это самая легкая атака/оскорбление"

"Она раскрыла информацию о вашем теле, которую никому не нужно было знать, если только они не хотят переспать с вами. Полностью оправдано".

Напомним, ранее стало известно, что мужчина случайно услышал разговор жены с сестрой и понял, что любовь зла.

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