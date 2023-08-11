Иногда то, чего женщина в себе стесняется, на самом деле может быть одной из лучших ее черт.

Женщины часто стесняются тех вещей, которые на самом деле мужчинам очень в них нравятся. Так, на популярном форуме Reddit мужчины рассказали, из-за каких пустяков (или не совсем пустяков) женщинам точно не стоит слишком переживать.

Например, автор самого "залайканого" коммента рассказал, что ему нравится, как его женщина выглядит утром.

Другой участник беседы признался, что его жена "плохо смеется" и стыдится этого. Ее настоящий смех он может услышать очень изредка, когда она найдет что-то очень смешное. Но на самом деле ему нравится смех жены.

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"Не понимаю, когда скрывают свой настоящий смех. Нет ничего более привлекательного, чем заставить красивую женщину полностью потерять контроль. Держится за бока, слегка похрюкивает - это слишком мило", - соглашается с ним другой пользователь форума.

"Удобная одежда. Спортивный костюм, мешковатая рубашка или одна из тех безрукавок на бретельках, без макияжа, растрепанные волосы. Я так люблю это дерьмо", - говорится в следующем комментарии.

"Рост. Моя жена не такая уж высокая. Ее рост 172 см, но когда я встретил ее, она была очень неуверена из-за этого. Мы с ней примерно одинакового роста, но мне это очень нравится", – отмечает автор еще одного популярного комментария.

Кроме того, судя по остальным постам в теме, многим мужчинам на самом деле нравится, когда женщина имеет веснушки, носит очки, имеет маленькую грудь. А есть и такие, кому в женщинах нравятся легкие морщины на лице, лишний вес, большие носы, пышные брови и тому подобное.

Напомним, ранее УНИАН писал, как девушка решила разорвать отношения после первого же свидания, хотя оно прошло довольно хорошо. А все из-за того, что мужчина был не совсем честным еще до того, как они впервые встретились.

Также мы рассказывали, как один неосторожный комментарий о детях стоил мужчине отношений. Мужчина заявил, что родители должны следить за поведением шумных детей, чтобы не причинять проблем окружающим.

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