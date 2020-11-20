По словам журналиста Олега Черныша, фото с памятником, судя по прайсу, будет стоить 20 гривень, а купить его можно будет за один миллион гривень.

В Киеве около Книжного рынка на метро «Почайна» установили памятник «Ленину» с головой президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Олег Черныш.

«С удивлением узнал, что в Киеве появился памятник... Ленину!» - написал он.

Также журналист показал фотографии самого памятника, на которых видна подпись «LENIN show online» (ЛЕНИН шоу онлайн - рус.). Однако само «произведение искусства» пока что накрыто.

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При этом сам автор заверил журналиста, что установка памятника якобы не нарушает закон о декоммунизации, так как вместо головы Ленина приделана голова Зеленского.

«Показать эту химеру автор мне отказался, отметив, что официальная презентация будет завтра в 11:00», - написал журналист Олег Черныш.

Что на самом деле изображено на памятнике – на данный момент неизвестно.

Также журналист сообщил, что фото с Лениным-Зеленским, судя по прайсу, будет стоить 20 гривень, а купить его можно будет за один миллион гривень.

Декоммунизация в Украине: что известно

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии.

За четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

В октябре первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (№4284).

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Автор: Денис Прядко