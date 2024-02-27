Кофеин натощак может вызвать расстройство желудка и помешать процессу усвоения питательных веществ.

Употребление кофе с утра может нанести вред вашему здоровью во многих отношениях, пишет healthshots.com, называя 7 побочных эффектов.

Исследования показывают, что кофе натощак может вызвать расстройство желудка и помешать процессу усвоения питательных веществ, потенциально ставя под угрозу иммунную систему. Эта привычка также может усугубить кислотный рефлюкс и повысить уровень кортизола, способствуя стрессу.

Кофе с утра - 7 побочных эффектов

Диетолог Дипти Локешаппа рассказала, к чему может привести употребление кофе натощак:

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Тревога и нервозность. Кофеин является стимулятором, который может повысить концентрацию внимания и уровень энергии. Однако употребление его натощак может усилить беспокойство и нервозность.

Риск повышения кислотности желудка. Сочетание кофеина и высокого уровня кислотности может раздражать слизистую оболочку, что приводит к дискомфорту, изжоге и даже кислотному рефлюксу. Все это может способствовать развитию более серьезных желудочно-кишечных заболеваний, таких как гастрит или язвенная болезнь, отметила доктор.

Проблемы с пищеварением. Стимулирующее действие кофеина может усилить перистальтику кишечника, потенциально вызывая диарею или спазмы в животе.

Неусвоение питательных веществ. Кофе содержит соединения, известные как дубильные вещества, которые могут препятствовать усвоению некоторых питательных веществ, включая железо и кальций.

Повышенная реакция на стресс. Кофеин стимулирует высвобождение надпочечниками кортизола, часто называемого гормоном стресса. Его повышенный уровень может иметь пагубные последствия для здоровья. Это может вызвать ослабление иммунной функции, увеличение веса и расстройства настроения.

Колебания уровня сахара в крови. Кофеин может влиять на чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы, что приводит к колебаниям уровня сахара в крови.

Обезвоживание. Кофеин является мочегонным средством и может привести к увеличению потери жидкости из организма.

Как вы теперь знаете, употребление кофе натощак может иметь ряд пагубных последствий как для физического, так и для психического здоровья. В связи с этим специалисты советуют употреблять его после завтрака.

Ранее были названы пять причин, почему лучше пить черный кофе.

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