Эксперты настаивают, что лучшее время для питья кофе - через несколько часов после пробуждения.

Слишком раннее употребление кофе натощак может повысить уровень кортизола, а также привести к проблемам с пищеварением, пишет uk.style.yahoo.com.

Отмечается, что превышение уровня кортизола может привести к тому, что вы почувствуете себя более подавленными и тревожными, чем изначально. Кроме того, после ночного сна наш организм нуждается в увлажнении, и, к сожалению, кофеин оказывает противоположный эффект.

Эксперты по питанию рекомендуют утром выпивать стакан воды, прежде чем переходить к кофе. Также они настаивают, что лучшее время для питья кофе - через несколько часов после пробуждения, поскольку именно тогда уровень кортизола в организме снижается.

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"Многие из нас полагаются на первый глоток кофе утром, чтобы почувствовать заряд энергии на весь день. Однако употребление кофе с утра первым делом может на самом деле привести к повышению уровня стресса и усталости", - заявила диетолог Эшли То.

Она рекомендовала пить кофе во время или после завтрака.

Итак, эксперты по питанию назвали основные причины, по которым с кофе утром лучше повременить:

кортизол (ранняя чашка кофе может вызвать у вас еще большее напряжение и беспокойство);

расстройство желудка (горечь кофе может спровоцировать выработку лишней желудочной кислоты);

обезвоживание (кофеин оказывает мочегонное действие на организм, а это значит, что он может выводить жидкость);

толерантность к кофеину (это может изменить химию вашего мозга, требуя все большего количества кофеина для достижения того же эффекта);

проблемы со сном (когда гормоны кортизола в вашем организме нарушаются, это может повлиять на циркадный ритм и разрушить ваш сон).

Ранее диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если бросить пить кофе.

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