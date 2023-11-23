Рассказываем, когда собаке нужно надевать одежду и можно ли обойтись без этого.

Некоторые владельцы питомцев думают, что одежда для собак - это прихоть и желание выделить своего пса из общей массы животных. На самом деле, для некоторых пород и при определенной температуре теплые вещи жизненно необходимы. УНИАН разобрался, от чего зависит этот момент.

Каким породам собак нужна одежда

В первую очередь хороший зимний гардероб необходим собакам маленьких и экзотических пород. Если у вас той-терьер, чихуахуа, такса, померанский шпиц или представитель любой другой породы, для которой даже сильный осенний ветер может стать причиной тяжелой болезни - срочно покупайте ему зимнюю курточку.

Полный список того, какие породы собак надо одевать зимой, следующий:

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маленькие - перегреваются и замерзают быстрее остальных;

- перегреваются и замерзают быстрее остальных; коротколапые - расстояние от туловища до земли слишком короткое;

- расстояние от туловища до земли слишком короткое; охотничьи - тонкая кожа и худощавое телосложение;

- тонкая кожа и худощавое телосложение; "голые" - отсутствие достаточного плотного шерстяного покрова.

Также необходимо защищать от холода щенков, пожилых и беременных собак. Эти три категории животных обладают слишком слабым иммунитетом, поэтому не могут безопасно переносить низкие температуры.

Какую температуру зимой выдерживает собака на улице

Некоторым породам собак вообще не нужна зимняя одежда. К ним относятся хаски, немецкие овчарки, самоеды, сенбернары, маламуты. У них довольно плотный подшерсток, поэтому такие псы в состоянии хорошо себя чувствовать даже при -20 градусах. Если собака живет на улице в вольере, то и температура -40 градусов не будет для нее экстремальной.

Однако учитывайте, что при наступлении первых заморозков, и как только столбик термометра начинает показывать ниже -5 градусов, выгуливать собаку, живущую в квартире, нужно понемногу. Если это животное декоративной или экзотической породы, то прогулки лучше сократить до 15-30 минут. Показатель того, при какой температуре собаке холодно, у всех разный - это зависит от породы и образа жизни в первую очередь.

Как самостоятельно понять, когда одевать собаку

Вы можете попробовать выгулять своего питомца без одежки, но при первых симптомах переохлаждения нужно будет срочно бежать домой, а потом приобретать курточку или свитер. Питомец обязательно даст вам понять, что замерз - начнет поджимать лапы под себя, скулить, рваться обратно в квартиру, дрожать и вести себя меланхолично.

Немногие хозяева животных знают, вредна ли одежда для собак - на самом деле, да. Далеко не всегда она становится "волшебной таблеткой" - иногда может даже навредить. Все дело в том, что если вы неправильно подберете вещь индивидуально под свою собаку, животное может или продолжать мерзнуть на улице, или, наоборот, сильно потеть. Утеплять без надобности не стоит, иначе вы нарушите естественную терморегуляцию организма - выбирайте те вещи, которые не будут сковывать движений во время прогулки, но и точно подойдут под сезон.

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