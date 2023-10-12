Можно ли спать на двух подушках - что об этом говорят врачи и народные приметы.

Некоторые люди используют для сна не одну, а две подушки - мол, так спать намного комфортнее. Одни кладут лишнюю подушку рядом, другие - поверх, чтобы было повыше. Однако у врачей на этот счет свое мнение, а народные приметы говорят, что делать этого нельзя. Давайте разберемся, вредно ли спать на двух подушках и в каких случаях вторая подушка просто необходима.

Что значит спать на двух подушках - приметы

Сколько подушек должно быть на кровати - приметы утверждают, что только одна, а на двух подушках категорически запрещено спать всем.

Вот что говорят народные приметы про подушки:

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одинокий человек, у которого в кровати лежат две подушки, не сможет найти свою вторую половинку - во Вселенную идет сигнал, что постель не пуста и партнер не нужен;

ребенок, который спит на двух подушках, вырастет неуверенным в себе, не сможет делать выбор и выражаться свое мнение и будет метаться "между двух огней";

пожилой человек, который будет спать на двух подушках, разочаруется в прожитой жизни - вторая подушка будет напоминать ему об одиночестве.

Что касается семейных людей, то приметы предостерегают лишь тех, кто на время остался один - мол, нельзя использовать супружескую подушку, иначе это приведет к измене. Но другая примета говорит обратное: убирать супружескую подушку из кровати нельзя по этой же причине - чтобы не было измен. Какой из этих примет верить и можно ли замужней женщине спать на двух подушках или нельзя - здесь каждый решает сам. Но лучше прежде послушать врачей.

Сколько должно быть подушек на кровати на самом деле

Врачи-неврологи и сомнологи, советуют следовать логике: один человек - одна подушка и объясняют, почему нельзя спать на высокой подушке.

На двух подушках выспаться довольно таки тяжело - голова человека начинает сползать и проваливаться, что вызывает напряжение мышц шеи все время, пока мы спим. Поэтому, проснувшись, человек чувствует усталость, боль в шее и головную боль. Педиатры и вовсе не советуют использовать подушку для младенцев, а вместо нее подложить под голову ребенка пеленку, сложенную вчетверо.

Но в то же время в постели нужна еще одна подушка - но не под головой. Вторую подушку врачи советуют класть между ног: она поддерживает их нормальный уровень и благотворно влияет на осанку, как результат, снижается нагрузка на поясницу, а бедра расслабляются. Кроме этого, дополнительная подушка предотвращает ночные судороги, которые возникают из-за неудобного положения ног.

Также специалисты выяснили, что люди, которые спят с подушкой между ног, реже страдают апноэ - остановкой дыхания во время сна. Дело в том, что правильное положение тела обеспечивает оптимальную работу кровеносной системы и все органы получают полноценное питание.

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