Авокадо чаще всего продают зеленым - он твердый и есть его нельзя. Но это не проблема: наоборот, берите зеленый и дозревайте его дома. Сделать это можно очень быстро - рассказываем, как дозреть авокадо за ночь и за несколько минут.
- Как дозреть авокадо - бабушкин метод
- Как дозреть авокадо за ночь
- Как сделать авокадо мягким в духовке
- Как сделать авокадо мягким кипятком
- Как быстро сделать авокадо мягким в микроволновке
Как дозреть авокадо - бабушкин метод
Точно так же, как дозревают помидоры на подоконнике, можно дозреть и авокадо. Летом достаточно просто оставить фрукт, пока он не станет мягким, а в холодное время года его можно завернуть в фольгу и положить на подоконнике недалеко от батареи.
Как дозреть авокадо за ночь
Понадобится бумажный пакет, яблоко, или помидор, или банан:
- положите зеленое авокадо в бумажный пакет с другим фруктом (или фруктами) - он будет выделять этилен, который ускоряет созревание;
- закройте и оставьте при комнатной температуре на ночь или две - зависит от степени зелености фрукта.
Совет: пакет нужен только бумажный и непрозрачный - в целлофане авокадо может начать гнить.
Как сделать авокадо мягким в духовке
Этот способ займет 10 минут:
- прогрейте духовку до 200°Си выключите;
- заверните авокадо в фольгу и отправьте в духовку примерно на 10 минут.
Дайте остыть и снимите фольгу.
Как сделать авокадо мягким кипятком
Более щадящий способ и более быстрый, чем в духовке - "заварить" авокадо в кипятке:
- проколите фрукт вилкой в нескольких местах, а у основания и плодоножки сделайте неглубокие крестообразные надрезы;
- положите в кастрюлю, залейте кипятком - он должен покрыть авокадо;
- оставьте на 2-3 минуты, а после достаньте и проверьте мягкость.
Если нужно, опустите авокадо в кипяток еще на 2-3 минуты.
Как быстро сделать авокадо мягким в микроволновке
Самый быстрый способ дозревания авокадо:
- проткните фрукт вилкой с нескольких сторон;
- положите на тарелку, накройте пластиковой крышкой (авокадо может взорваться) и поставьте в микроволновку на 30 секунд;
- достаньте, проверьте мягкость - если нужно, еще раз поставьте на 30 секунд.
У этого способа, как и у варианта с духовкой, есть только один минус: авокадо после такой обработки может немного потерять во вкусе.
Ранее мы рассказывали, как резать авокадо, чтобы получилось быстро и красиво.