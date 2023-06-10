Что нужно сделать, чтобы авокадо быстрее созрел - способ для тех, кому надо очень быстро, и для тех, кто никуда не спешит.

Авокадо чаще всего продают зеленым - он твердый и есть его нельзя. Но это не проблема: наоборот, берите зеленый и дозревайте его дома. Сделать это можно очень быстро - рассказываем, как дозреть авокадо за ночь и за несколько минут.

Как дозреть авокадо - бабушкин метод

Точно так же, как дозревают помидоры на подоконнике, можно дозреть и авокадо. Летом достаточно просто оставить фрукт, пока он не станет мягким, а в холодное время года его можно завернуть в фольгу и положить на подоконнике недалеко от батареи.

Как дозреть авокадо за ночь

Понадобится бумажный пакет, яблоко, или помидор, или банан:

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положите зеленое авокадо в бумажный пакет с другим фруктом (или фруктами) - он будет выделять этилен, который ускоряет созревание;

закройте и оставьте при комнатной температуре на ночь или две - зависит от степени зелености фрукта.

Совет: пакет нужен только бумажный и непрозрачный - в целлофане авокадо может начать гнить.

Как сделать авокадо мягким в духовке

Этот способ займет 10 минут:

прогрейте духовку до 200°Си выключите;

заверните авокадо в фольгу и отправьте в духовку примерно на 10 минут.

Дайте остыть и снимите фольгу.

Как сделать авокадо мягким кипятком

Более щадящий способ и более быстрый, чем в духовке - "заварить" авокадо в кипятке:

проколите фрукт вилкой в нескольких местах, а у основания и плодоножки сделайте неглубокие крестообразные надрезы;

положите в кастрюлю, залейте кипятком - он должен покрыть авокадо;

оставьте на 2-3 минуты, а после достаньте и проверьте мягкость.

Если нужно, опустите авокадо в кипяток еще на 2-3 минуты.

Как быстро сделать авокадо мягким в микроволновке

Самый быстрый способ дозревания авокадо:

проткните фрукт вилкой с нескольких сторон;

положите на тарелку, накройте пластиковой крышкой (авокадо может взорваться) и поставьте в микроволновку на 30 секунд;

достаньте, проверьте мягкость - если нужно, еще раз поставьте на 30 секунд.

У этого способа, как и у варианта с духовкой, есть только один минус: авокадо после такой обработки может немного потерять во вкусе.

Ранее мы рассказывали, как резать авокадо, чтобы получилось быстро и красиво.

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