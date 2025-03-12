Разбираемся, почему греется телефон при зарядке или во время работы и что с этим делать.

Если ваш мобильный телефон вдруг стал нагреваться - то ли во время работы, то ли во время зарядки - это плохой признак. Как правило, исправный телефон греться не должен. Давайте рассмотрим, почему телефон греется в верхней части или сзади и можно ли устранить причину.

Почему телефон греется при зарядке

Если мобильный стал нагреваться во время того, как вы его заряжаете, то на это могут быть три причины:

использование заряжающегося гаджета;

некачественная зарядка или кабель;

работа скрытых приложений или вредоносных программ.

В первом случае следует забыть о привычке пользоваться телефоном, когда он заряжается. Если нужно зайти в интернет или ответить на звонок – временно снимите мобильный с зарядки. Если же этого не сделать, то устройство получает повышенную нагрузку и начинает перегреваться.

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Во втором случае мобильный может греться из-за зарядного или кабеля низкого качества - поэтому для зарядки рекомендуют использовать "родные" вилку и кабель или фирменные, совместимые с гаджетом.

И третий вариант, если телефон греется при зарядке - дело в проблемных приложениях, которые продолжают работать во время того, как мобильный заряжается. Для этого советуют отключить телефон от сети, закрыть все работающие приложения, дать остыть гаджету, а затем через журнал расхода аккумулятора посмотреть, что же работало во время зарядки - если приложения не нужны, лучше их удалить.

Не исключено также, что причина перегрева мобильного - это вредоносное ПО. В этом случае нужно воспользоваться антивирусом.

Почему телефон греется в верхней части

Если сильно греется телефон в верхней части корпуса, то это может происходить по нескольким причинам:

из-за долгого пользования мобильным - например, после долгого разговора по телефону и мессенджерам;

из-за продолжительных игр на мобильнике;

после длительного просмотра видео.

Также телефон может нагреваться, если на нем постоянно включены Wi-Fi, Bluetooth и GPS - их лучше отключать, если они вам на данный момент не нужны.

Не стоит одномоментно нагружать телефон несколькими операциями: например, устанавливать приложение, грузить в это же время фильм и слушать музыку. Помните, что чем больше вы даете нагрузку на телефон, тем больше вероятность, что он будет греться.

Еще одна из причин того, почему телефон греется и быстро разряжается - износ батареи, в этом случае есть смысл ее проверить и заменить, если это необходимо.

Также мобильный телефон может нагреваться при слишком высокой температуре окружающей среды и под влиянием солнечных лучей. Поэтому в жаркую погоду его следует прятать подальше от солнца.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно заряжать телефон - со скольки процентов его нужно ставить на зарядку.

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