Каждая девушка с длинными волосами мечтает, чтобы они были густыми и здоровыми.

Скорее всего, одной из ваших целей в уходе за волосами является поиск средств, которые поддерживают здоровье волос и кожи головы. Один из трендов, который уже давно на слуху, - масло розмарина, которое якобы стимулирует рост волос.

Издание Martha Stewart выяснило, действительно ли это эфирное масло может усилить рост волос.

Как розмариновое масло влияет на волосы

Эфирное масло розмарина добывают из растения розмарин - вечнозеленого кустарника с игольчатыми листьями и древесным ароматом. Исследования показали, что оно имеет огромное количество полезных свойств, поэтому является популярным ингредиентом во многих современных косметических продуктах.

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По мнению экспертов, розмариновое масло обладает рядом полезных свойств для волос. Жаннет Граф, доктор медицины, сертифицированный дерматолог и ассистент клинического профессора дерматологии в Медицинской школе Маунт-Синай отмечает, что оно может успокаивать зуд кожи головы и улучшать кровоснабжение волосяных фолликулов. Розмариновое масло также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, устраняющими выпадение волос, и является мощным антиоксидантом, рассказал трихолог Шаб Реслан.

"Эфирное масло розмарина может помочь стимулировать рост здоровых и густых волос", - утверждает доктор Граф. "Масло ускоряет процесс обновления и роста клеток, что может служить натуральным средством для роста густых волос. Поскольку оно является противовоспалительным средством, его используют как для предотвращения выпадения волос, так и для их отращивания".

Розмариновое масло для волос - как использовать

И доктор Граф, и Реслан объясняют, что розмариновое масло полезно для всех типов волос.

"Свойства этого масла направлены на создание здоровых волосяных фолликулов и предотвращение их дальнейшего повреждения", - говорит доктор Граф.

По ее словам, хотя вы можете наносить его на кончики волос, розмариновое масло лучше всего втирать в кожу головы.

"Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем, например, с аргановым или миндальным, и втирайте в кожу головы за 20 минут до принятия душа", - говорит она, добавляя, что это оживит и напитает кожу головы. "Вы даже можете смешать его с шампунем", - говорит доктор Граф, добавляя, что вы также можете добавить несколько капель в средства по уходу за волосами, которые используете после душа.

Ранее УНИАН писал, как остановить выпадение волос.

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