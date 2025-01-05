Врач считает, что далеко не всегда такое средство может быть безопасным.

Нетрудно в интернете найти разные домашние лайфхаки, которыми пользуются женщины, чтобы усилить свою привлекательность и красоту. Ухаживать за волосами помогают не только салонные, но и "бабушкины" средства. Одно из таких - уксус для волос.

Безопасен ли яблочный уксус для волос - вред и нюансы продукта

Трихолог Татьяна Мельничук в комментарии УНИАН поделилась своим мнением о том, как действует яблочный уксус для волос - отзывы врача оказались неоднозначными. Она считает мифом предположение о том, что обычный уксус может укрепить волосы:

Корни этого мифа уходят в давние времена - наши бабушки и прабабушки не имели специальных средств для ухода за волосами и сами придумывали и делали их из того, что было под рукой. В частности, наши предки использовали отвары из трав, яйца, желатин, молоко и разведенный уксус.

Мельничук отмечает, что состояние волос прабабушек могло быть лучше, чем у нас сейчас, поскольку, во-первых, они защищали их платком от солнечных лучей, холода, ветра, а также не было так много факторов, которые способствуют повреждению волос, в том числе агрессивного высушивания феном, окрашивания или завивка или распрямление.

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По ее словам, сейчас есть специальный уксус для волос, и это абсолютно неэффективное средство для укрепления локонов. Чтобы волосы были крепкими и здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать - использовать подходящий шампунь, делать маски, пользоваться кондиционером и маслом, а также не сушить агрессивно феном (не высушивать при самом высоком температурном режиме).

Что будет, если постоянно использовать уксус для волос

Уксус лишь закрывает кутикулу (это защита наших волос, "панцирь", который держит всю их внутреннюю структуру), но не решает вопрос о наполнении волос аминокислотами, белками, липидами, которых становится меньше, например, в результате воздействия солнца или из-за окрашивания, посещения бассейна.

Врач говорит, что благодаря закрытию кутикулы волосы становятся блестящими, но такой эффект недолговечен. Пользоваться уксусом для волос, чтобы добиться блеска, стоит лишь в исключительных случаях, но при этом нужно использовать и средства для ухода за волосами. В целом блеск волос обеспечивают липиды (специальные жирные кислоты), а органически кутикулу можно закрыть благодаря кондиционеру для волос.

Также стоит учитывать, что уксус для волос - это очень кислая жидкость, из-за нее возможно резкое закрытие кутикулы, которое можно сравнить со спазмом. Кутикула закроется, но при этом волосы не будут наполнены всеми необходимыми питательными элементами, которые есть в масках, кондиционерах и маслах.

Кому нельзя использовать яблочный уксус для волос

Мельничук не рекомендует брать на вооружение уксус для волос людям с атопическим или себорейным дерматитами, тем, у кого есть псориаз. Еще уксус для волос противопоказан тем, кто имеет чувствительную кожу головы (есть зуд, покраснение). Кроме того, пользоваться таким средством нельзя, если есть выпадение волос.

Также оно противопоказано и тем, у кого окрашенные, сухие и обезвоженные волосы. Ломкие волосы под действием уксуса могут просто сломаться. Кроме того, такое средство не стоит использовать, если на волосах есть кератин или ботокс.

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