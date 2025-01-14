Вы удивитесь, насколько вкуснее станет суп или борщ после добавления кусочка масла.

Сливочное масло делает суп ароматным и придает ему особенный нежный вкус. Мало кто из кулинаров знает про эту хитрость. Но если вы хоть раз попробуете её применить, то больше не сможете готовить по-другому. Узнайте, можно ли в суп добавить сливочное масло и в каком количестве.

Зачем в суп добавляют сливочное масло

Кулинары советуют добавлять сливочное масло в суп, если в нем не хватает жира - например, бульон сварен на овощной основе. С маленьким кусочком масла блюдо станет наваристым и аппетитным.

Также масло помогает "подружить" между собой ингредиенты и сделать вкус более органичным. В таком случае он заменяет соус. Сливочные нотки делают суп нежным, кремовым и сытным. Попробуйте сами и вы почувствуете, как улучшился вкус первого блюда.

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Сколько масла добавлять суп? Достаточно небольшого кусочка весом 50-80 г в зависимости от того, насколько жирным является бульон. Положите продукт в кастрюлю в самом конце варки и выключите огонь. Дайте блюду настояться 10 минут и разливайте по тарелкам.

Зачем в борщ добавляют сливочное масло

В борщ также можно добавлять масло - он станет гораздо вкуснее и ароматнее. Кусочек лакомства можно растворить в кастрюле, если бульон получился безвкусным и ему не хватает жира.

Также маслом можно загустить борщ, если тот получился слишком жидким: растопите 50 г в сковороде и вмешайте ложку муки, а затем заправьте блюдо этой смесью.

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