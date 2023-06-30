Многие хозяйки, желая впрок запастись продуктами, делают котлеты и убирают их в морозилку. Те, кто такой привычки не имеет, все равно относятся к числу людей, покупающих полуфабрикаты. УНИАН выяснил, как разогреть готовые замороженные котлеты, чтобы они не превратились в кашу, а сковородка - в угли.
Как жарить замороженные котлеты на сковороде - инструкция
Первое, чего категорически нельзя делать - размораживать полуфабрикат. Такая ошибка чревата последствиями:
- котлеты развалятся и превратятся в фарш;
- на продукт могут "набежать" вредоносные микроорганизмы;
- полуфабрикат 100% прилипнет к сковороде.
К тому же, по вкусу размороженные котлеты будут ужасными - совсем не такими, как задумывал производитель.
Запоминайте последовательность действий, если купили или сделали котлеты-полуфабрикаты - как готовить блюдо:
- разогреть на сухой чугунной или антипригарной сковороде масло;
- достать котлеты из упаковки;
- смахнуть иней, если он есть;
- выложить котлеты в масло;
- на сильном огне жарить до корочки с одной стороны;
- перевернуть, уменьшить огонь;
- жарить до готовности под крышкой.
Есть нюанс в том, как жарить замороженные котлеты в панировке - с такого продукта не нужно убирать иней. Такое действие приведет к нарушению слоя панировки, соответственно, к деформации структуры самого полуфабриката.
Сколько минут жарить замороженные котлеты, зависит от вида мяса:
- индейка - 8 минут;
- курица - 10-12 минут;
- свинина и говядина - 20 минут.
Также важно знать, как жарить замороженные рыбные котлеты - около 15 минут. Готовность можно проверить зубочисткой или вилкой, отделив от котлеты кусочек. Сок внутри должен быть прозрачным, мясо - светло-белым, но ни в коем случае не красным со следами крови.
Как пожарить замороженные котлеты в духовке - совет
Здесь принцип тот же, что и в случае со сковородой - вам нужно разогреть духовку до 150-200 градусов, выложить в форму, смазанную маслом, котлеты, и готовить их указанное количество времени. Можно периодически переворачивать, чтобы полуфабрикат "дошел" до нужной кондиции.