Рассказываем, как жарить котлеты-полуфабрикаты замороженные так, чтобы они не потеряли вид и вкус.

Многие хозяйки, желая впрок запастись продуктами, делают котлеты и убирают их в морозилку. Те, кто такой привычки не имеет, все равно относятся к числу людей, покупающих полуфабрикаты. УНИАН выяснил, как разогреть готовые замороженные котлеты, чтобы они не превратились в кашу, а сковородка - в угли.

Как жарить замороженные котлеты на сковороде - инструкция

Первое, чего категорически нельзя делать - размораживать полуфабрикат. Такая ошибка чревата последствиями:

котлеты развалятся и превратятся в фарш;

на продукт могут "набежать" вредоносные микроорганизмы;

полуфабрикат 100% прилипнет к сковороде.

К тому же, по вкусу размороженные котлеты будут ужасными - совсем не такими, как задумывал производитель.

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Запоминайте последовательность действий, если купили или сделали котлеты-полуфабрикаты - как готовить блюдо:

разогреть на сухой чугунной или антипригарной сковороде масло;

достать котлеты из упаковки;

смахнуть иней, если он есть;

выложить котлеты в масло;

на сильном огне жарить до корочки с одной стороны;

перевернуть, уменьшить огонь;

жарить до готовности под крышкой.

Есть нюанс в том, как жарить замороженные котлеты в панировке - с такого продукта не нужно убирать иней. Такое действие приведет к нарушению слоя панировки, соответственно, к деформации структуры самого полуфабриката.

Сколько минут жарить замороженные котлеты, зависит от вида мяса:

индейка - 8 минут;

курица - 10-12 минут;

свинина и говядина - 20 минут.

Также важно знать, как жарить замороженные рыбные котлеты - около 15 минут. Готовность можно проверить зубочисткой или вилкой, отделив от котлеты кусочек. Сок внутри должен быть прозрачным, мясо - светло-белым, но ни в коем случае не красным со следами крови.

Как пожарить замороженные котлеты в духовке - совет

Здесь принцип тот же, что и в случае со сковородой - вам нужно разогреть духовку до 150-200 градусов, выложить в форму, смазанную маслом, котлеты, и готовить их указанное количество времени. Можно периодически переворачивать, чтобы полуфабрикат "дошел" до нужной кондиции.

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