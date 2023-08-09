Врачи объяснили, зачем пить горячий чай в жару, а не холодную воду, и чем ни в коем случае нельзя утолять жажду.

В жару вопрос жажды актуален как никогда. Организм очень быстро теряет воду и, чтобы избежать обезвоживания, запасы воды нужно пополнять. В ход идут сладкая газировка, квас, лимонад и другие напитки - причем, чем холоднее, тем лучше. Но как раз их в жаркую погоду пить нежелательно, а вот горячий чай - очень даже нужно. Рассказываем, что будет, если пить горячий чай в жару и почему нельзя пить холодную воду.

Почему пьют горячий чай в жару

Горячий чай - лучший напиток для утоления жажды. Именно его пьют жители жарких стран Центральной Азии, где температура воздуха куда выше, чем у нас. На первый взгляд, казалось бы, это абсурд - тут и так жарко, а еще и чай горячий. Но есть вполне логичное объяснение, почему нужно пить горячий чай в жару.

Как показали исследования, горячий чай значительно улучшает самочувствие даже в самую изнурительную жару. Он не только утоляет жажду и пополняет запасы воды в организме, но и расширяет сосуды и усиливает потоотделение. После чашки горячего чая бросает в жар - организм начинает активно выделять пот, он испаряется с поверхности кожи и охлаждает тело.

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Кроме этого, полифенолы, содержащиеся в чае, способствуют нормализации давления, которое в жаркую погоду часто бывает нестабильным.

В то же время пить холодную воду в жаркую погоду не нужно, предупреждают врачи. Когда холодная жидкость поступает в организм, то он пытается ее согреть, то есть, вместо того, чтобы охлаждаться, начинает греться. Особенно опасно пить слишком холодную воду в жару людям, которые имеют проблемы с сердцем - это может спровоцировать сердечную аритмию и вызвать резкий спазм сосудов, который может стать причиной инфаркта. Кроме этого, холодные напитки повышают риск "заработать" ангину и бронхит.

Вместо черного чая в жару можно также пить зеленый или травяной чай, а также в небольших количествах минеральную воду, несладкие компот, морс, но лучше все-таки чистую и комнатной температуры. Хорошо утоляют жажду также кисломолочные продукты: кефир, ряженка, айран.

Норма жидкости в день для человека в нормальных условиях - 30 мл на 1 кг веса человека. В жаркую погоду это количество следует увеличить на 20-30%.

Что пить в жару нельзя

В жаркую погоду следует отказаться от:

сладкой газировки;

концентрированных соков;

кофе - он повышает риск обезвоживания;

алкоголя.

С алкоголем следует быть особенно осторожными - он нарушает терморегуляцию в организме, дает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует выведению жидкости. Поэтому употребление спиртного в жару чревато серьезными осложнениями здоровья.

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