Любой достойный партнер будет принимать ваши отношения с другими людьми, а не чувствовать ревность или угрозу.

Иногда мы настолько погружаемся в наши отношения, что начинаем терять ясность. Наши эмоции и чувства могут преобладать над всем остальным.

Если вы не будете осторожными, в конечном итоге вы можете оказаться в уязвимом положении, а так быть не должно. Hackspirit рассказал, на какие жертвы вы никогда не должны идти в отношениях, даже если вы сильно влюблены.

1. Никогда не стоит жертвовать самоуважением

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Любовь и привязанность – очень сильные чувства, иногда даже зависимые. Если их не контролировать, эти эмоции могут стать доминирующей темой наших дней, поскольку всё остальное отходит на второй план.

Многие люди не хотят, чтобы что-то мешало гармонии их отношений, поэтому они готовы (бессознательно или нет) пожертвовать своим самоуважением. Возможно, они позволят партнеру переступать через них, подрывая их самооценку. Возможно, они будут чрезмерно извиняться и делать все возможное, чтобы сохранить мир, даже если они не виноваты.

Суть в том, что здоровые отношения всегда должны повышать вашу самооценку, а не наоборот. Устанавливайте границы и придерживайтесь их.

2. Никогда не жертвуйте своими основными ценностями

Иногда, когда ваши с партнером основные убеждения и идеологии слишком отличаются, и ни один из вас не желает уступать, стоит просто смириться с потерями и двигаться дальше.

Уступка фундаментальными убеждениями или ценностями может привести к обиде в долгосрочной перспективе. Если ваш партнер принимает вас с вашими различиями – отлично. Если нет, то помните, что вы еще встретите такого человека. Оставайтесь верными себе, а остальное приложится.

3. Никогда не жертвуйте своим личным счастьем

Теоретически, мы вступаем в отношения или стремимся к ним, потому что они должны сделать нас счастливее. В конце концов, ваш уровень счастья и удовлетворенности имеют решающее значение для полноценной жизни.

Поэтому когда вы замечаете, что ваши отношения заставляют вас чувствовать себя несчастными или испытывать стресс гораздо больше, чем что-либо другое, пришло время серьезно переосмыслить и переоценить вещи. Помните, что токсичные отношения могут негативно повлиять на ваше самочувствие.

4. Никогда не жертвуйте своими мечтами и целями

Вы видели это в фильмах, по телевизору, среди друзей и родственников: людей, которые пожертвовали своими амбициями и мечтами, чтобы оставаться в отношениях. Но в итоге они об этом жалели.

Отношения прекрасны, когда оба партнера поощряют друг друга к тому, что делает их счастливыми. Отношения замечательные, когда они поощряют вас утверждать свою индивидуальность и самобытность. Но когда ваши жизненные цели начинают тускнеть из-за обязательств в отношениях или, что еще хуже, из-за партнера, который не поддерживает вас, что-то нужно менять.

Никогда не отвергайте свои мечты. Никогда не преуменьшайте свою ценность как человека. Когда вы делаете это ради отношений, это просто несправедливо по отношению к вам.

Отношения всегда должны поощрять развитие, а не сдерживать его.

5. Никогда не приносите в жертву свои отношения с семьей и друзьями

Вы когда-нибудь смотрели документальный фильм о преступлениях, связанных с культами? Если да, то вы, наверное, заметили, что члены сект имеют тенденцию внезапно разрывать связи с семьей и друзьями. Им настолько промывают мозги и эмоционально захватывают, что они так или иначе отворачиваются от своих близких.

Подобную манипулятивную схему можно наблюдать и в отношениях. Ваш разум может сыграть с вами злую шутку, особенно, когда задействованы сильные эмоции. Прежде чем вы это поймете, вы можете изолировать себя от своих близких, поскольку вы становитесь чрезмерно сосредоточенными и озабоченными поддержанием статуса ваших отношений.

Если это звучит знакомо, сделайте шаг назад и попытайтесь увидеть вещи такими, какими они есть на самом деле. Ваша семья и друзья – это часть вашей личности, поэтому никогда не пренебрегайте этими связями.

Любой достойный партнер будет принимать ваши отношения с другими людьми, а не чувствовать ревность или угрозу. Поэтому если что-то подобное происходит, считайте это тревожным сигналом.

6. Никогда не жертвуйте своей финансовой независимостью

Никто не хочет чувствовать себя в ловушке или заложником в отношениях по денежным причинам. После определенного возраста вы никогда не должны зависеть от кого-то другого. Сохранение финансовой свободы всегда имеет решающее значение.

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