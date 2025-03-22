Чрезмерный полив - одна из самых больших ошибок, которую совершают при уходе за орхидеями.

Эксперты по садоводству рассказали, как часто поливать орхидею и как именно это делать, чтобы поддерживать ее цветение в течение десятилетий, пишет marthastewart.com.

"Орхидеи - популярное горшечное растение, известное своими уникальными, сложными цветами. При правильных условиях выращивания орхидеи могут процветать до двух десятилетий. Но одна из самых сложных частей правильного ухода за этим растением - правильный полив", - говорится в публикации.

Как правильно поливать орхидею - советы

Отмечается, что чрезмерный полив - одна из самых больших ошибок, которую совершают садоводы при уходе за орхидеями.

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Нет единственно верного ответа на вопрос, как часто поливать орхидею. Это зависеть от различных факторов, включая солнечный свет, температуру, почву для посадки, разновидность орхидеи и размер контейнера.

Способ полива орхидеи зависит от ее субстрата. Если она посажена в контейнер с дренажным отверстием, поливайте ее медленно водой комнатной температуры.

"Чем медленнее подается вода, тем больше ее впитают корни и почвенная смесь. И лучше всего использовать воду комнатной температуры, потому что в этом случае меньше вероятность стресса растения от холодной или горячей воды", - объяснил садовод Джастин Хэнкок.

Если ваша орхидея находится в горшке со мхом, вы можете замочить мох в чистой воде, пока он не станет влажным.

"Не окунайте орхидеи и моховой шар в грязную раковину или повторно использованную воду. Дайте воде впитаться, а затем полностью слейте воду", - посоветовал Макинани.

Как понять, что орхидею нужно поливать

Лучший способ определить, нуждается ли ваша орхидея в воде, - это проверить почву.

"Погрузите палец в почвенную смесь по вторую фалангу. Если она все еще влажная, оставьте ее в покое. Если она почти сухая, дайте ей еще пару дней. Если она сухая, пора полить еще раз", - отметил эксперт по садоводству Райан Макинани.

Признаком чрезмерного полива орхидей могут быть желтые, поникшие листья, а также мягкие или коричневые корни. А о том, что полив недостаточный, свидетельствуют сморщенные листья растения и ломкие серые корни.

Напомним, ранее садовник предупредил об "убийственной" ошибке при уходе за орхидеями.

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