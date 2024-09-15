Смерть неизбежна и в мирное время, но из-за военных действий она ближе, чем казалось раньше.

Война в Украине ежедневно, ежечасно и ежеминутно уносит огромное количество жизней не только гражданских людей, но и военных. Среди них мужчины - чьи-то мужья и сыновья, поэтому безутешные женщины ищут помощи тех, кто знает, как справиться с потерей сына или супруга.

Как пережить смерть взрослого сына или мужа - советы священника

Священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко посоветовал, как пережить смерть сына/мужа или другого близкого человека:

Церковь, во-первых, говорит, что у Бога нет мертвых - у Бога все живы. Как раз смерть и похороны, прощание, поминки - это такой момент в жизни человека, сообщества, когда проверяется наша вера в вечную жизнь, вера в воскресение. И, если мы верим, то для нас это все-таки некоторый момент не прощания навсегда, мы имеем надежду на встречу в Царстве Небесном. Видео дня

Священник не только объяснил, грех ли не идти на похороны, а еще и указал на то, зачем усопших поминают. Коваленко подчеркнул, что мы продолжаем молиться, устраиваем поминки, вспоминаем про человека, чтобы не забыть друг друга, и, когда встретимся, узнать.

"Поэтому для церковного человека все-таки - это хоть событие и трагическое, хоть оно и болезненное, и так же, как и для любого человека, смерть - это ужасная вещь, особенно, когда гибнут дети, родители хоронят своих детей или молодых людей, особенно сейчас - во время войны. Тот самый наш лозунг "Герои не умирают" - он похож на христианское "Христос Воскрес!". То есть смысл одни и тот же", - объяснил эксперт.

Он также сказал, как пережить смерть мужа или сына и что помогает это сделать:

вера;

молитва (есть традиция читать Псалтырь);

горевание - человек должен выплакаться, и возле него должны быть люди, которые могут утешить и поддержать.

Священнослужитель добавил, что могут помочь пережить трагическое событие добрые дела, сделанные в память об умершем.

Как пережить смерть мужа - советы психолога

Психолог и психотерапевт Мария Янчук с точки зрения психологии также советует, как пережить внезапную смерть мужа или сына. Эксперт считает, что горевание - это процесс, должен пройти определенный период и он длительный. Потеря близкого человека - это всегда от полугода - это период на восстановление. Затем год, два и три - это такая нормальная фаза прожития горя, горевания, как принять, интегрировать смерть близкого человека и жить дальше.

Есть большая разница между тем, когда умирает близкий человек от болезни или от старости, - это воспринимается легче. Когда человек умирает неожиданно, - то есть война и последствия войны, - первая реакция - это шок. И трудно смириться и принять эту ситуацию. Может возникнуть дереализация, тут нужно на это обратить внимание близким людям, которые рядом с человеком, который потерял кого-то.

Здесь хорошо работает поддержка в виде "я просто буду рядом с тобой", то есть для такого человека важно, чтобы кто-то возле него был рядом. Можно ничего не говорить, не заговаривать эту историю, а просто быть, помогать в рутинных жизненных делах, потому что может возникать дисфункция и давать возможность человеку выговориться, выплакаться. Важно высвободить горе, которое внутри человека.

Первая рекомендация - обратиться к специалисту - психологу, психотерапевту, который поможет пройти этот процесс. Второе - это даже может быть и обращение к психиатру, то есть получение еще и медикаментозной поддержки. Это не является заболеванием, это период, и сейчас организм все чаще самостоятельно не справляется, и тогда такие медикаментозные вмешательства будут эффективными. Надо смотреть по ситуации.

Для человека, который находится в процессе горевания - принимать помощь окружающих, просить о ней, не оставаться в одиночестве, быть рядом с близкими.

Травмирующим считается событие, которым я не могу поделиться. Если я им могу поделиться, интенсивность снижается и это проживается легче. Это вообще начинает проживаться. Как только мы закрываемся - горе не проживается, оно, как камень, просто ложится где-то внутри нас.

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