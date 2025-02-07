Многи люди уже успешно используют этот способ.

Вытяжка крайне важна на кухне, поскольку улавливает жир от кухонных паров, поэтому. Однако очистка фильтров вытяжки может стать настоящим кошмаром, поскольку жир любит скапливаться в маленьких отверстиях сетки.

Как пишет Express, одна интернет-пользовательница поделилась простым способом справиться с очисткой вытяжки от жира – и без применения сильнодействующей химии.

Трейси Хитон поделилась на Facebook быстрым методом очистки, который помог ей добиться чудес – для этого понадобится жидкая сода.

Видео дня

Она рассказала, что предыдущий владелец ее квартиры не утруждался чисткой вытяжки, так что она была очень грязной, и ни мытье в посудомойке, ни сильная химия не помогли избавиться от грязи.

"Тогда я просто покрыла фильтры жидкой содой, слегка прошлась по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и ггрязь сразу же отвалилась", - рассказала женщина.

Она похвалилась, что это средство "заставило грязь исчезнуть с вытяжки в течение 30 секунд и сделало ее совершенно новой".

В комментариях под сообщением многие пользователи подтверждают правоту женщины, отмечая, что жидкая сода "буквально отчищает все".

Ранее УНИАН рассказывал, как отмыть сильно загрязненную духовку с помощью соды и алюминиевой фольги.

Вас также могут заинтересовать новости: