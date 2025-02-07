Вытяжка крайне важна на кухне, поскольку улавливает жир от кухонных паров, поэтому. Однако очистка фильтров вытяжки может стать настоящим кошмаром, поскольку жир любит скапливаться в маленьких отверстиях сетки.
Как пишет Express, одна интернет-пользовательница поделилась простым способом справиться с очисткой вытяжки от жира – и без применения сильнодействующей химии.
Трейси Хитон поделилась на Facebook быстрым методом очистки, который помог ей добиться чудес – для этого понадобится жидкая сода.
Она рассказала, что предыдущий владелец ее квартиры не утруждался чисткой вытяжки, так что она была очень грязной, и ни мытье в посудомойке, ни сильная химия не помогли избавиться от грязи.
"Тогда я просто покрыла фильтры жидкой содой, слегка прошлась по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и ггрязь сразу же отвалилась", - рассказала женщина.
Она похвалилась, что это средство "заставило грязь исчезнуть с вытяжки в течение 30 секунд и сделало ее совершенно новой".
В комментариях под сообщением многие пользователи подтверждают правоту женщины, отмечая, что жидкая сода "буквально отчищает все".
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